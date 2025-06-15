成功嶺替代役男涉毒　內政部：違法藥物「零容忍」絕不包庇

▲成功嶺。（資料照／記者白珈陽攝）

記者陶本和／台北報導

成功嶺一位替代役男傳出在營內持有、吸食K他命，甚至逼迫同袍吸食。對此，內政部15日表示，李姓役男是替代役基礎訓練第265梯次，收假後逾時返營，經篩檢呈K他命陽性，他也坦承休假期間與友人聚會使用毒品，將依規定實施行政處分，另刑事部分也依法偵辦中。

根據媒體報導，在成功嶺有一名替代役男在營區內部持有，甚至吸食K他命，還逼迫同袍吸食；而且該役男有毒尿反應。對此，內政部15日強調，對於毒品及違法藥物持續採取「零容忍」立場，絕不包庇、絕不護短。

內政部指出，替代役訓練及管理中心對役男施訓期間全面強化毒品篩檢，役男入營第2天即實施全員尿液檢驗，返營收假時亦針對30%人數進行抽驗，凡檢出陽性者，均依規定即時移送司法偵辦，嚴正執法不容絲毫鬆懈。

內政部表示，李姓役男於入營當晚即因適應不良等身心狀況至醫務所就診，翌日轉診國軍台中總醫院，經診斷後轉醫療中隊全休與管制。另外，李姓役男於轉診就醫期間，疑將醫師開立的管制藥品轉交予同梯役男使用，涉及管制藥品不當轉讓，已通報台中市政府警察局烏日分局依法偵辦中。

內政部強調，為維護訓練品質與役男身心健康，將持續強化毒品篩檢頻率及教育宣導，對任何違紀或涉毒行為，皆秉持即時依法究責、絕不寬貸原則，以維護替代役制度的紀律。