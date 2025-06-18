租金補貼要地方分攤引反彈　劉世芳：合法合規「比例尚未定案」

▲立法院內政委員會邀內政部長、行政院消費者保護處長專題報告「公寓大廈公設點交爭議及其處理與預防作為」，會前部長劉世芳就租金補貼事宜接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

因應新版財劃法上路，內政部表示，中央擴大租金補貼經費明年起將由中央與地方共同分攤，引發縣市政府反彈。內政部長劉世芳今（18日）在立法院受訪表示，依《地方制度法》規定，住宅政策本來就是地方政府要負擔一部分，一切合法合規；她強調，這部分負擔比例還沒有定案，中央政府跟地方政府在籌編未來預概算的比例上，希望再多做討論。

內政部日前函文通知各縣市政府，明年中央擴大租金補貼專案計畫將因應財劃法修正，要求各地方政府自籌比例不等經費，如台北市的自籌就來到40%全國最高，其餘縣市也須自籌10%至15%不等，引發地方政府反彈。

劉世芳說，租金補貼政策是依據《地方制度法》和《財政收支劃分法》執行，立法院在今年三讀通過、總統公告新的財劃法，中央收入減少、地方收入增加，內政部收到行政院主計處通知，在編制明年預概算時，可能要重新考量不同籌編比例。

劉世芳指出，其實從2025年開始，中央跟地方政府的合作就非常得好，所以申請租金補貼都是由地方政府審查，由中央政府的住宅基金做撥付。到目前為止，申請的戶數有84萬戶，通過的戶數有72萬戶，住宅基金要付出去的項目大概是153億。

劉世芳表示，如果未來按照中央跟地方新的財劃法，希望地方政府可以按照新的財劃法所獲得的預算，能在籌編上做部分負擔。她強調，這部分負擔比例還沒有定案，中央政府跟地方政府在籌編未來預概算的比例上，希望再多做討論。

「其實中央政府跟地方政府照顧年輕人的租金補貼政策都沒有改變，希望一起合作，可以共同度過難關。」劉世芳說，因為新的財劃法確實中央的收入是減少的、地方的收入增加，希望各縣市政府可以就多出來的財源，在租金補貼政策上可以多多支持，才不會造成年輕人在租屋，尤其是租金補貼上，產生斷鏈或其他結果。

至於在野黨立委質疑，立法院並未刪減中央的租屋補助預算，為何還要地方埋單？劉世芳指出，所謂住宅政策，在《地方制度法》裡本來就是地方也要負擔一部分，在民國110年之前，本來就是地方跟中央一起按照財力負擔，負擔有關租金補貼的部分，後來在111、112年後，財稅收入創新高，所以蘇院長提到由中央全額負擔。

劉世芳說，因為新的財政收支劃分法出來後，中央政府的收入減少、地方政府收入增加，所以希望在未來地方政府籌編預概算時候，可以把這納為地方政府支付的原則，這都是合法合規，沒有太大問題。

劉世芳表示，現在支付的租金補貼財政來源，都是來自住宅基金，住宅基金的撥補是由行政院撥補，行政院如果沒有經費撥補，住宅基金經費當然就會減少。

媒體追問，若地方政府稱經費不足，是否可能調整補貼審查標準？劉世芳表示，若負擔比例多，審查標準可能維持一致；負擔比例低時，審查標準可能趨嚴，內政部尊重各地方政府的行政裁量權。

「目前補貼總數維持不變。」劉世芳強調，若未來租金補貼政策若持續獲得多數民眾支持，希望中央與地方政府能共同努力，無論是行政院追加預算，或重新考量財劃法。