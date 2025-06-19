蔣萬安為租補槓中央　議員：你才邏輯錯亂！北市增400億統籌款

▲台北市長蔣萬安為租金補貼槓上中央。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

因應新版《財劃法》，內政部日前函文通知地方政府要自籌明年租金補貼。台北市長蔣萬安批評，中央前後矛盾、邏輯錯亂。民進黨台北市議員何孟樺今（19日）質疑，蔣萬安是無知、惡意還是又無知又惡意？《財劃法》修法後，北市預計新增400億以上統籌分配款，為何蔣萬安願意花錢辦世壯運、整修市政大樓，卻不願意照顧租屋族？難道照顧市民不再是蔣萬安責任，重要的是蔣家金孫搶佔總統門票的黨內卡位戰？

內政部日前函文通知地方政府，明年中央擴大租金補貼專案計畫將因應《財劃法》修正，要求地方政府自籌一定比例的經費。台北市長蔣萬安18日直言「無法理解」，中央一直說，這是因為《財劃法》三讀通過，所以排擠預算、砍地方一般性補助款、租金補貼，但另一方面又將《財劃法》提出釋憲，認為其違憲，「這不是前後矛盾、邏輯錯亂？話都你在講，刀都你在砍，卻都砍向辛苦的老百姓。」

對此，何孟樺今日在臉書表示，「事實上，邏輯錯亂、前後矛盾的反而是蔣市長。」行政機關如果覺得立院通過的議案窒礙難行，要提覆議；如果認為有違反憲法的嫌疑，那就要釋憲。「But，人生就是這個but：惡法亦法，行政機關可以循憲政管道救濟，但並沒有辦法選擇不實行。」

何孟樺反問，如果像蔣萬安暗指的，可以拒絕實行，那憲法法庭又怎麼會被藍白的《憲法訴訟法》惡修癱瘓？又為何有那麼多公民為了捍衛憲政走上街頭、不辭辛勞地發動罷免？像蔣萬安一樣花時間與自己家人相處不是很好嗎？

何孟樺認為，這是非常基本的憲政知識，「才被媒體吹捧可以尋求黨主席乃至總統大位的蔣市長，怎麼會突然變成憲法小白，憲政常識不如一個高中生呢？」更不要說既然蔣萬安也認為依法行政的結果已經造成地方的傷害，又為何始終與反對覆議、癱瘓憲法法庭的藍白立委站在一起？

何孟樺說，明明立法、審議預算的都不是行政院，為何又反過來批評中央「話都是你在講、刀都你在砍，卻都砍向辛苦的老百姓？」蔣萬安的發言早已不只是邏輯錯亂可以形容，大家更想問的是，這是無知、惡意還是又無知又惡意？如果對行政機關依法行政的誤解源於蔣萬安對憲法的無知，那刻意混淆「一般性補助款」扣留與租金補貼分攤的原因，更展現蔣萬安財政知識的貧瘠。

何孟樺強調，中央從未主張「一般性補助款」扣留與財劃法有關，其扣留源自藍白黨團對114年度中央總預算的違法636億超額統刪；要求地方政府分攤租金補貼，才是藍白黨團只拿錢，不做事的《財劃法》修法所致。中央一向強調，《財劃法》修法，必須「事隨錢轉」，不可能拿錢不辦事。

▲台北市議員何孟樺批評，蔣萬安才是邏輯錯亂、前後矛盾。（資料照／記者李毓康攝）

何孟樺認為，這個道理非常簡單，雖然每年會隨著景氣，稅收會有所起伏，但台灣的總稅收就是這麼多，各級政府要做的事情，也就是這麼多。無論《財劃法》怎麼修，只要不加稅，所有的《財劃法》修法，就一定是挖東牆補西牆。

何孟樺指出，既然如此，修法後從中央拿錢走的地方政府，又怎麼可能不承接這些錢本來挹注的業務？但奇怪的是，在蔣萬安政治語言裡，政府財政似乎沒有總額上限，「我的是我的，中央的還是我的。」她實在好奇天下哪國國庫經得起這種要了又要的無賴財政？還是蔣萬安世界裡，主導修法的傅崐萁、黃國昌其實是耶穌基督再臨，能五餅二魚，修個法能讓台灣財政收入變2、3、4倍？

何孟樺列舉，台北市現在請領租屋補貼的民眾逾7萬戶，是社宅完工總戶數7倍，蔣萬安每次社宅報告也都將300億租金補貼列為「協助安居」的短中期政策，但當事隨錢轉，要請地方共同負擔時，蔣萬安翻臉卻比翻書快，難道北市府真的沒錢？

何孟樺說，剛送進議會的第一次追加減預算明白寫著追加後，北市今年將有66億謄餘，秘書長李泰興更曾公開表示，《財劃法》修法後，台北市預計將新增400億以上的統籌分配款。但不知為何，在這400億中拿出19億照顧租屋族，對蔣萬安似乎十分困難？

何孟樺也說，市民們真想知道，難道蔣萬安願意花14億辦世壯運、拿14億整修市政大樓、追加音圖中心43.3億預算，卻不願意拿19億照顧租屋族？難道在蔣市長心中，照顧市民不再是他的責任，砲轟政敵才是？難道在蔣萬安的心中，市長工作已經不再重要，重要的是蔣家金孫搶佔總統門票的黨內卡位戰？