速食店暑假優惠開跑　德克士炸雞55折、拿坡里烤雞翅10元

▲3大速食店暑假優惠一次看。（示意圖／翻攝德克士脆皮炸雞臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

暑假將至，多家速食品牌祭出限定優惠，包括德克士脆皮炸雞2大組合55折起，拿坡里則有10元烤雞翅、橋村炸雞薯條免費送，即日起限時開跑。

▲拿坡里香草烤雞翅10元有找。（圖／業者提供）

●德克士脆皮炸雞

德克士脆皮炸雞推「2大優惠」歡慶暑假到來，「雙人歡聚點心組」內含咔滋啃骨雞（辣味）+大份金黃地瓜薯霸+紫金QQ球+33元飲料2杯，特價129元，較原價可享55折折扣。

「暑假超值分享餐」內含咔滋脆皮炸雞3塊+咔滋洋蔥圈+大份金黃地瓜薯霸+紫金QQ球+33元飲料3杯，特價299元，祭出62折優惠。以上優惠即日起至7月16日限時開跑，各門市每日售完為止，外送平台不適用。

●橋村炸雞

橋村炸雞即日起至6月30日祭出畢業季優惠，期間凡於門市消費滿100元即可免費吃「橋村薯條」1份，須出示學生證，優惠適用內用及外帶。

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至6月30日有「2大限定優惠」，期間凡外帶「6塊炸雞」就送「6隻青花椒烤雞翅」，特價390元，且炸雞開放原味、辣味任選，也可整桶升級成烤雞；「香草烤雞翅12入特價119元」，換算下來，每隻烤雞翅10元有找。