富喬偽造資料非法處理廢棄物　不法利益近5億17人起訴

▲富喬工業股份有限公司。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

上櫃電子級玻璃纖維大廠富喬（1815）工業總務處經理蘇嘉信及金振鴻實際負責人沈珮如等人，透過偽造資料掩飾廢棄物非法處理，共造成數億不法利益流入多家廠商。檢方18日依廢棄物清理法等罪起訴七家公司負責人及員工共17人，並分別求處蘇嘉信與沈珮如五年、四年有期徒刑。

根據檢方調查，富喬工業的製程會產生兩類廢玻璃纖維，其中可再利用的廢玻璃依法應交由清除機構進行回收再利用，而不可再利用的部分（俗稱軟絲）則需委託專業廢棄物處理業者妥善清理。然而，蘇嘉信自2018年1月至2022年12月期間，透過與涉案廠商簽約，利用旗下公司掩護犯行，將軟絲非法運至桃園大溪等場區，同時偽造三聯單及營運紀錄申報，以規避檢核。

檢方指出，2019年10月，蘇嘉信為避免犯行曝光，指示余姓下屬篡改公司事業廢棄物清理計畫書，刪除其中軟絲的相關記載，再送交縣市環保局審核通過。此舉讓富喬省下廢棄物清理費用高達3.35億元。

涉案的金振鴻、源邦、千佑、晶堡、中清等廠商，分別從非法處理廢棄物中賺取超過4.79億元的不法利益。其中，金振鴻獲利最高，達1.19億元，其餘廠商則分別進帳數百萬元至千萬元不等。

此外，檢方還發現，蘇嘉信在2018年與上述廠商續約時，要求金振鴻及中清支付回扣，約定自富喬支付的再利用費用中，每噸抽取200元，並同意提高簽約價格。2022年簽約時，回扣金額更上調至每噸300元，蘇嘉信藉此收取總計644萬元不法回扣。