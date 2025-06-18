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百貨協會由黃晴雯接任理事長　微風廣場正式入會成新員

▲百協新舊任理事長徐雪芳（右）、黃晴雯（左）。（圖／記者蔡惠如攝）

▲百協新舊任理事長徐雪芳（右）、黃晴雯（左）。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

會員營業額佔台灣百貨70％的中華民國百貨零售企業協會（簡稱百協），今（6／18）舉行第九屆第一次會員大會，正式完成理監事改選。擔任8年理事長的遠百總經理徐雪芳，也正式交棒給新任理事長、SOGO董事長黃晴雯，並迎來百協新加入成員微風廣場。

本屆卸任理事長徐雪芳回顧過去8年，表示經歷過最大挑戰就是疫情時期，尤其口罩短缺的難題讓她印象深刻，疫情期間百貨仍照常服務，還有許多第一線服務人員，口罩供應充足相當重要，當時協會努力跟政府溝通，會員也一同協力度過難關。8年期間台灣百貨營業額規模從3300億元增長到4500億元，成長30%，會員們也是重要的推手。

徐雪芳任內促成台日百協首次交流，並首度創設「零售創新卓越獎」，積極推動表揚優良從業人員，提升產業士氣。

協會秘書長王明倫在會務報告中指出，協會業務涵蓋與政府溝通、推動國內外交流與舉辦專業會議等。其中與政府部門的對接聚焦於三大議題：淨零減碳、節能措施及資訊安全。根據最新規定，2026年前用電量超過1,000萬度的百貨或購物中心，將需登錄溫室氣體排放資訊。針對節能政策，協會也提醒業者善用政府提供的節能補助，以提高能源效率。資訊安全方面，則因應修法，協助6,800多家零售業者強化資料備份與資安通報機制。

國際上協會持續參與亞太零售聯盟（FAPRA）與亞太零售大會（APRCE）等平台，促進與亞太18個會員地區的交流。2024年亞太零售大會在斯里蘭卡舉行，下一屆將於2026年重返東京。 

本次會議也迎來新會員微風廣場加入，微風副總經理陳美汀表示，希望透過協會平台與業界共同推動ESG與永續發展，在經營百貨事業之餘也重視社會公益與環境責任。

而近期新光三越因下周董監事改選傳言浮上檯面，最大股東日本伊勢丹出售半數股權，導致董事席位可能改變，包括吳東昇、吳昕陽續任董事長與總經理外，吳昕陽弟弟、新光三越執行副總吳昕昌可望進入董事會，對此今下午出席百協的吳昕昌則表示對此不予回應。

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