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台中首例本土百日咳出現　6月大男嬰「來不及打疫苗」就確診

▲▼生小孩,嬰兒,寶寶,男嬰,學步車,育兒,兒子,孫子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲台中出現今年首例本土百日咳個案，患者是一名6個月大男嬰，還來不及打疫苗就確診。（示意圖、非當事人／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市出現首例本土百日咳確診個案，案例是一名6個月大男嬰，還沒達到接種年齡、未接種5合1疫苗，6月初出現咳嗽等症狀就醫隨即被收住院，目前男嬰還在住院中。

台中市衛生局指出，疫調發現個案為本國籍1個月大男嬰，出生時無特殊病史，因未達接種月齡，未接種五合一疫苗，6月初出現咳嗽等症狀至醫院就醫並收治住院，經醫師評估通報百日咳，由中央實驗室檢驗研判確診，該案目前仍在住院治療中，疫調發現該案的主要照顧者為母親，母親於5月底曾有咳嗽等上呼吸道症狀，衛生局已安排就醫進行預防性投藥及採檢送驗，並針對同住家人給予衛教及提醒健康監測。

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衛生局長曾梓展表示，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家人或其他接觸者，引發群聚感染，請民眾提高警覺，出現上呼吸到症狀儘速就醫並配合醫師醫囑治療，發現家中嬰幼兒有疑似症狀(陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等)，請儘速至大醫院就醫，配合醫師診斷及治療。

衛生局強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，國內公費提供嬰幼兒出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家長務必按時帶嬰幼兒至合約院所完成接種，獲得足夠保護力。

此外，近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第28-36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒。

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