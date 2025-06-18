86輛起火同款電動公車停駛檢修　首都客運：部分班距拉長

▲台北市大都會客運262線電動公車16日晚間行駛途中爆炸起火。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周湘芸／台北報導

台北市大都會客運262線電動公車16日晚間行駛途中爆炸起火。首都客運集團今代表旗下大都會客運發表聲明指出，6月17日起至19日將針對華德同型式的電動公車進行深入式檢查，期間所屬各公司共86班車將以替代班車營運，可能導致部分班距增加。

首都客運集團表示，大都會客運262線全程車配置的華德牌RAC-700-ELCB-2800電動公車於16日晚間發生火燒車事故，所幸駕駛長張洪華應變得宜，大都會客運董事長李博文已於次日頒發獎金鼓勵，至於事故發生原因，正配合消防局及相關主管機關調查中。

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李博文表示，集團內各種廠牌電動公車，6月17日起至19日進行「車輛電池及充電設備」檢查，另針對華德同型式的電動公車，將進行三電系統深入式檢查，由於檢查方式繁複精細，必要時採同車型全車隊暫停營運方式進行，並調度其他廠牌電動公車或柴油公車替代營運，班距可能稍微增加，但不致影響民眾乘車的權益。

首都客運說明，6月17日起至19日進行車輛檢查期間，首都客運信義幹線30輛華德同型式的電動公車、台北汽車客運656線26輛華德同型式的電動公車、三重汽車客運640及637線30輛華德同型式的電動公車，均以替代班車營運。

李博文強調，將持續加強所屬駕駛長有關電動公車的緊急應變訓練，並且更加落實包括電動公車在內的所有營業車輛維修保養作業，以確保行車安全。