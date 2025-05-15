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大陸 大陸焦點 特派現場

知名經紀人楊天真「激瘦」現狀曝　39歲覺醒！甩「大碼女王」稱號

記者魏有德／綜合報導

大陸知名經紀人楊天真昨（14）日在個人微博上分享「變裝影片」，讓外界吃驚的是，這位素有「大碼女王」稱號的娛樂圈「教母級」人物竟有如改頭換面般，體重從最高峰時期的近100公斤，激瘦到目測不到60公斤，完全變了一個人似的，身材十分玲瓏有致，引起輿論熱議。

▲大陸知名經紀人楊天真。（圖／翻攝微博）

▲大陸知名經紀人楊天真。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，從楊天真分享的視頻（影片，下同）來看，她現在的體重目測不到60公斤，與她此前為人熟知的較為圓潤的形象已是天壤之別。有網友誇張形容，「感覺她減掉了一半自己。」

▲大陸知名經紀人楊天真。（圖／翻攝微博）

據了解，楊天真近半年來，多次因體重變化話題衝上熱搜，即便是她的瘦身節奏歷經一段較長時間，仍讓不少網友們嘆服。她曾表示，很多人以為她是因五年前做的「切胃手術」而變瘦的，「其實體重下降僅僅是近半年的事情。」

從楊天真的微博發文內容，或可一見「激瘦」的端倪。她約從2024年年中開始迷上戶外運動，文章分享很多與徒步、騎自行車、打球等相關的內容，過程中，她的瘦身效果也逐漸反映在照片上。她曾提到，「30歲後接納自己是個胖子，39歲突然想動，結果就瘦了。」

▲大陸知名經紀人楊天真。（圖／翻攝微博）

楊天真透露，只要消耗大於吸收，體重自然會下降，而她每周都要運動3到4次，以騎車和打羽毛球為主，還請專業教練，買的器材也都很貴，以達到更高效的運動效果，「這些是利用我的優勢讓自己更高效和快樂，每個人的優勢不同，有的人年輕，有的人時間多，沒有必要比較。」

▲大陸知名經紀人楊天真。（圖／翻攝微博）

直至2024年11月，網友們才發現，楊天真的身形從最高峰時期的近100公斤，變成了60公斤上下。隨著持續運動，楊天真也讓自己穩定地瘦下來，她強調，沒有一個強大的動力去減肥，原先身材豐滿，沒有受到任何受挫感，沒有影響情感關係、事業關係，所以就不會有多大的動力覺得必須去減肥，「美是多元的，不是只有瘦才是美、才是好。」

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