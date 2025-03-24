獨／包裝「學生女神」當韓SM練習生！經紀人背刺爆料代價曝

▲「學生女神」沛婕赴韓當SM娛樂練習生，被經紀人爆料戳謊。（圖／翻攝自IG）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

中華職棒中信兄弟啦啦隊成員、「學生女神」沛婕（本名謝儀諪，曾使用藝名馨亞，進入啦啦隊換回原名儀諪），在2021年間與經紀人瑞奇（本名朱俊憲）發生合約糾紛，朱心生不滿對外戳破她曾到韓國SM娛樂擔任練習生的謊言，沛婕控一切是聽從朱的話術包裝才說謊，憤而提告妨害名譽，朱遭判刑5月、得易科罰金定讞；沛婕另提民事訴訟向朱男求償，台北地院21日判賠60萬元。

沛婕就讀莊敬高職期間，年僅16歲的她就被經紀公司相中，於2015年間發行寫真集《馨亞，新芽》，以藝名「馨亞」出道，之後對外宣稱高中時期曾到韓國SM娛樂公司擔任練習生，後來因為家裡因素放棄女團出道返台，被封為「學生女神」。2021年至2023年加入T1聯盟桃園雲豹啦啦隊，改用本名「儀諪」，2023年至今則跳到中信擔任T1與職棒的啦啦隊，並在今年改名「沛婕」。

2021年間，沛婕與朱姓經紀人鬧翻，朱男為了報復，私下找記者爆料到韓國當練習生的故事其實是話術包裝，新聞曝光後一度引發熱議，沛婕當時也反擊喊冤，稱自己是聽從朱男意見才說謊，並提告對方涉嫌妨害名譽。

一審北院認定朱男主導沛婕對外宣稱到韓國當練習生，又找記者爆料，依加重誹謗罪判刑5月、得易科罰金15萬元，案經上訴二審，高院駁回上訴，全案定讞；沛婕另提民事訴訟求償，台北地院日前判賠60萬元，全案可上訴，訴訟費用由朱負擔3/5。