「這數字」決定以伊衝突結果！　CNN曝2大影響關鍵

▲以伊衝突延燒，伊朗首都德黑蘭升起黑煙。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

CNN指出，伊朗與以色列的衝突結果，可能取決於「1個數字」，那就是伊朗剩下的中程彈道飛彈（MRBM）數量。不過，外界對於伊朗軍武庫的存量，目前仍無可靠估計，必須透過2大關鍵指標加以評估。

分析師指出，伊朗軍火庫逐漸耗盡，可能讓德黑蘭提高和談意願，卻也可能促使以色列在握有空戰「壓倒性優勢」的情況下，進一步加大攻勢。儘管伊朗近期對以色列的夜襲力道減弱，但這是否意味著，該國飛彈威懾能力陷入危機，取決於「伊朗一開始的軍火庫規模」，還有「以色列13日攻擊以來造成的實質破壞」。

與此同時，各界對於伊朗軍火庫的實際存量，目前仍無準確評估。

▲過去幾天，以色列猛烈空襲伊朗核設施。（圖／路透）



以色列軍事數據與專家分析指出，過去14個月，伊朗對以色列發射約700枚中程彈道飛彈，庫存量剩下300至1300枚。過去5天，以色列國防軍（IDF）又對伊朗軍火庫展開猛烈空襲，宣稱打擊至少1/3負責發射中程彈道飛彈的地對地發射器，可能進一步削弱伊朗反擊能力。

根據IDF統計，伊朗去年4月13日對以色列發射120枚中程彈道飛彈，去年10月1日又用掉200枚，過去5天總共射出380枚，使其軍火庫一共減少700枚中程彈道飛彈。

美國中央司令部總司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）2023年則說，伊朗擁有超過3000枚不同射程的飛彈。智庫「保衛民主基金會」分析師塔萊布魯（Behnam Ben Taleblu）指出，其中大約1000至2000枚是中程飛彈，能夠跨越伊朗與以色列之間約1400公里的距離，但這「充其量只是粗略的計算」。

塔萊布魯認為，伊朗如今可能剩下1300枚中程彈道飛彈，但又不希望此數字降到4位數以下，因為飛彈數量夠多，本身就能形成優勢。儘管伊朗危機管理出色，常規作戰方面卻很差勁，在打仗、而非危機時刻發射這些飛彈，恰好使其陷入困境。

▲位於伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）附近的核設施。（圖／路透）

以色列退役海軍情報官員、智庫「貝京薩德戰略研究中心」（BESA）資深研究員平科（Eyal Pinko）說，「考慮到他們過去4天發射了大約400、500枚飛彈，以色列又摧毀了一些軍火庫，我相信他們現在還有800到700枚。」

他認為，2024年的以色列襲擊，摧毀了伊朗生產彈道飛彈的主要設施，並對該國供應鏈造成嚴重限制。不過，未來幾個月來自中國的潛在協助，可能再度提振產量。

2024年12月，英國國防參謀長拉達金上將（Tony Radakin）在一場演講中透露，以色列去年10月的攻擊「幾乎摧毀了伊朗的整個防空系統」，並且導致伊朗的彈道飛彈生產能力癱瘓1年。

不過，以色列近期卻又放大了伊朗飛彈生產構成的威脅。總理納坦雅胡13日表示，伊朗生產彈道飛彈的速度，加快至每月300枚，將使該國6年內擁有2萬枚飛彈。不過，他並未替此說法提供證據。