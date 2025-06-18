美軍印太司令部突下令：提升所有設施安全警戒

▲美國印太司令部將轄區內所有設施安全警戒升級。（圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

印太地區近年局勢持續升溫，除了中國對台灣、日本及南海的軍事威脅日益加劇，朝鮮半島動向同樣引發關注。駐韓美軍17日發布消息，美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）已將轄區內所有設施的安全警戒層級自Alpha提升至Bravo，作為預防性安全措施，引發各界高度關注。

駐韓美軍（USFK）17日於官方X平台表示，配合印太司令部決策，區域內各軍事基地已全面進入Bravo安全警戒狀態。根據美方公開資料，實際命令是在本月14日由印太司令部公共事務部對外發布，並自即日起正式實施。

駐韓美軍在該發文下留言串繼續說明，以下為原文，「這項調整是我們持續致力於確保人員、家屬與任務能力安全的一部分。

儘管目前本地區並無具體威脅，這項變更反映了根據美國國防部安全規範所做的一般性警戒提升。

駐韓半島的軍事人員與訪客可能會注意到，基地內實施的隨機反恐措施有所增加，並被鼓勵保持警覺，回報任何可疑行動。

我們將持續密切監控情勢發展，並在必要時提供最新消息。

目前，各項正常任務將持續進行，但將依據FPCON Bravo指引，對基地的出入程序與活動進行適當調整。」

這項消息迅速在印太區域引發揣測。對台灣而言，提升警戒是否代表有更進一步的區域風險？美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）上月才在「塞多納論壇」（Sedona Forum）警告，中國解放軍加快對台侵略準備，其演訓動作恐非單純演練，而是實戰預演。