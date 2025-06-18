新北警涉縱放通緝犯！又爆包庇賭場　嚇到心肌梗塞仍遭收押

▲新北市金山警分局。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢、柯沛辰／新北報導

新北市金山警分局大鵬派出所（現已調至石門分駐所）巡佐莊翼飛涉嫌縱放蔡姓通緝犯，基隆地檢署偵辦後，發現他還另外涉及包庇賭場等貪瀆罪嫌，涉犯貪污治罪條例罪，且有逃亡串證之虞，因此本月17日向法院聲請羈押禁見獲准。

去年8月21日，蔡姓通緝犯被金山警交通分隊警員攔查，但因未帶身分證，又涉毒品案，因此謊報兄長姓名。當下警員使用M-Police系統查證，發現蔡男資料相符，於是放人，但事後覺得有異，遂請偵查隊協助追查，才赫見蔡男是通緝犯，立即通報追緝。

當晚9點多，蔡男駕車經過萬里區玉田一帶，被萬里分駐所長張智傑攔下，坐在副駕的巡佐莊翼飛竟向張私下表示，蔡男是他的線民，正在協助他辦案，並提議「以一換一」，承諾之後會再提供一名通緝犯作為績效交換，結果當場遭張拒絕，並通報分局長沈明義。

分局長得知後當即指示，通緝犯為現行犯，應立即逮捕，絕不能以線民作為放人籌碼，下令依法將蔡男與莊員帶回偵辦，並將莊函送基隆地檢署偵辦。另外，莊員依違反警察人員與特定對象接觸交往等相關規定，予以記2支申誡懲處，並調至金山警石門分駐所，至於其他行政責任，待偵結後再議。

基隆地檢署偵辦後，今年3月指揮警方搜索莊翼飛辦公處及住處，結果莊員見檢警上門，突然出現呼吸困難、胸痛、冒冷汗等疑似心肌梗塞症狀，所幸送醫搶救後脫離險境。

經二度約談到案，檢方認定莊涉縱放通緝犯前，且經蒐證後，另涉嫌包庇賭場等貪瀆事證，本月16日深夜複訊後認定有逃亡勾串之虞，17日向法院聲押禁見獲准。