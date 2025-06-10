澳門11家「衛星賭場」提前收攤　影響5600名本地員工

▲澳門賭博產業近年迎來不小變化。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府給「衛星賭場」的3年「過渡期」將於今年底屆滿，11家衛星賭場已決定提前結束營業。澳門政府表示，衛星賭場全面停業，將影響5600名本地員工，已要求持牌的博彩公司妥善安置。

「衛星賭場」是自己沒有賭牌，與持有賭牌的博彩公司合作，借牌經營的賭場。「衛星賭場」的場地及營運主要由投資者負責，但法律上掛在持牌公司名下，此種模式主要存在於澳門，處於法律允許，但監管模糊的「灰色地帶」。

「衛星賭場」的經營模式長年被澳門政府默許，但2022年澳門通過新的《博彩法》，已明確禁止「衛星賭場」的存在，並給予了3年的「過渡期」。

澳門政府9日表示，收到3家持牌博彩公司通知，將在今年12月31日前結束11家「衛星賭場」的經營。

澳府預估，「衛星賭場」全面結業，將影響到5600名本地員工，其中有4800名是由持牌博彩公司聘用派駐的，800名是由「衛星賭場」自行聘用的。

澳府已要求3間持牌的博彩公司必須妥善處理，並吸納其派駐的雇員，確保能夠持續就業；同時，「衛星賭場」的場主也有責任妥善安排其聘用的本地員工。

澳府強調，通過修改《博彩法》及相關法規、進行新一輪博彩經營權競投、推動落實非博彩項目等舉措，不斷完善博彩業運作及監管的法律制度和政策措施，促進博彩業依法、健康、有序發展，為澳門社會經濟的穩定發展創造有利條件。