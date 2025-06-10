　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

澳門11家「衛星賭場」提前收攤　影響5600名本地員工

▲▼澳門賭場、大三巴牌坊。（圖／路透社）

▲澳門賭博產業近年迎來不小變化。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府給「衛星賭場」的3年「過渡期」將於今年底屆滿，11家衛星賭場已決定提前結束營業。澳門政府表示，衛星賭場全面停業，將影響5600名本地員工，已要求持牌的博彩公司妥善安置。

「衛星賭場」是自己沒有賭牌，與持有賭牌的博彩公司合作，借牌經營的賭場。「衛星賭場」的場地及營運主要由投資者負責，但法律上掛在持牌公司名下，此種模式主要存在於澳門，處於法律允許，但監管模糊的「灰色地帶」。

「衛星賭場」的經營模式長年被澳門政府默許，但2022年澳門通過新的《博彩法》，已明確禁止「衛星賭場」的存在，並給予了3年的「過渡期」。

▲▼澳門旅遊,賭場,博弈,大三巴牌坊,新葡京,威尼斯人。（圖／路透社）

澳門政府9日表示，收到3家持牌博彩公司通知，將在今年12月31日前結束11家「衛星賭場」的經營。

澳府預估，「衛星賭場」全面結業，將影響到5600名本地員工，其中有4800名是由持牌博彩公司聘用派駐的，800名是由「衛星賭場」自行聘用的。

澳府已要求3間持牌的博彩公司必須妥善處理，並吸納其派駐的雇員，確保能夠持續就業；同時，「衛星賭場」的場主也有責任妥善安排其聘用的本地員工。

澳府強調，通過修改《博彩法》及相關法規、進行新一輪博彩經營權競投、推動落實非博彩項目等舉措，不斷完善博彩業運作及監管的法律制度和政策措施，促進博彩業依法、健康、有序發展，為澳門社會經濟的穩定發展創造有利條件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭書瑤告社區主委！不滿撕公告照片曝光
63歲庾澄慶罕見露面　憔悴悼念好友：是很深的打擊
快訊／郭書瑤突現身北檢
20歲刺青男逆向！重機騎士噴2圈畫面曝　滿地鮮血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

澳門11家「衛星賭場」提前收攤　影響5600名本地員工

中美經貿談判　學者：管控風險優先「講合作已不實際」

福建銷毀2萬「非法出版物」　包含大批「台灣繁體書」

陸五月CPI再跌0.1％仍陷通縮　PPI降幅同四月...環比下降0.4％

Labubu太夯了！　連仿冒工廠都哀號「產能不足」不夠分

任正非：華為單晶片落後美國一代　成績被誇大了

陸天降烏龜！砸死路過小孩　飼主判賠500萬元

中共中央政治局開除二十屆候補委員朱芝松黨籍　涉貪圖利工程落馬

2025首颱「蝴蝶」將形成　陸氣象專家示警：週末或登陸華南

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

澳門11家「衛星賭場」提前收攤　影響5600名本地員工

中美經貿談判　學者：管控風險優先「講合作已不實際」

福建銷毀2萬「非法出版物」　包含大批「台灣繁體書」

陸五月CPI再跌0.1％仍陷通縮　PPI降幅同四月...環比下降0.4％

Labubu太夯了！　連仿冒工廠都哀號「產能不足」不夠分

任正非：華為單晶片落後美國一代　成績被誇大了

陸天降烏龜！砸死路過小孩　飼主判賠500萬元

中共中央政治局開除二十屆候補委員朱芝松黨籍　涉貪圖利工程落馬

2025首颱「蝴蝶」將形成　陸氣象專家示警：週末或登陸華南

「台灣第一站—桃園」前進首爾旅展　韓國男團CIX遊桃園影片熱播吸睛

運研所與台大合作無人機應用　智慧監測港區維護管理

又是「保證獲利」詐騙　女臉書加好友...2萬元差點飛了

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

「鑫豐輪」烏坵觸礁將沈沒　船體漏油環保局急設攔油索

王齊麟陳詩媛結婚「現場畫面曝」！甜曬身分證　經紀人回應婚禮進度

中美貿易談判進入二輪！美經貿三巨頭齊至　陸媒解析三人分工

「沒有一個工作是不委屈的」　人生不一定要樂觀但要嚮往達觀

今年最年輕新冠死亡！30多歲男「腦炎、休克」2度進加護救不回

沈伯洋家族被爆賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

大陸熱門新聞

500名美軍在台？　陸國防部正告民進黨

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

麵包店快倒閉…因癌友1則評論救活！

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

2025首颱「蝴蝶」將形成 陸氣象專家示警：週末或登陸華南

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」

天降烏龜！砸死路過小孩

Labubu仿冒工廠都哀號產能不足

任正非：華為晶片落後美國一代

30年了！北京英語高考又是「李華」　

超扯體檢不關門！目睹「插著儀器的屁屁」

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸 村支書嗆「來拍照就打」被停職

福建銷毀2萬「非法出版物」　含台灣繁體書

更多熱門

相關新聞

高級賭場藏身餐廳頂樓　長腿辣妹帶毛小孩來賭

高級賭場藏身餐廳頂樓　長腿辣妹帶毛小孩來賭

鼓山分局今（9）日凌晨3時許持搜索票，破獲位一處隱藏於鼓山區龍德路某餐廳頂樓的職業賭場，當場查獲賭客及工作人員共30名，查扣現金14萬，警方發現賭場配備高級，除了有電動按摩椅和免費茶水外，還有多名正妹賭客露出長腿，帶著毛小孩來賭博，全案警詢後將林姓負責人等3名工作人員依賭博罪移送，27名賭客依違反社會秩序維護法依法裁處。

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

大學校園周邊「假德州撲克錦標賽」真賭博！　21人被逮慘了

連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民 非永久居民也有...新增一條件

連18年！澳門普發3.69萬元給永久居民 非永久居民也有...新增一條件

即／洗錢大亨經手217億4度交保均破功　郭哲敏遭判11年8月

即／洗錢大亨經手217億4度交保均破功　郭哲敏遭判11年8月

姊控弟欠她44萬　扯「通靈作證」遭法官打臉

姊控弟欠她44萬　扯「通靈作證」遭法官打臉

關鍵字：

澳門衛星賭場賭場博彩博弈賭博

讀者迴響

熱門新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面