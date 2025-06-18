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今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿谷老師提醒，今年遇雙春閏六月，有些禁忌要特別注意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／阿谷老師

今年逢雙春「閏月」，簡單來說就是農曆再多一個六月，而雙春閏六月同時發生就是「好運年」。不過神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師指出，今年能量動盪比較嚴重，在這樣的好運年中，也有一些禁忌要注意，而且因為閏月的關係，今年鬼月的時間也會延後。

閏月從國曆7月25日到8月22日間的農曆中有一個「閏六月」，也就是說今年總共會出現13個月。阿谷老師指出，閏年就是Double的感覺，雙春就像會遇到兩次春天，但相對如果剛好遇到比較不好的月份，不好的事情也會有Double的感覺。

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阿谷老師強調，在這樣的好運年，建議還是要注意4大禁忌，第一是「避免去負能量的場合」，如夜遊、經過墓地或是喪家，以免引來不好的能量，第二是「接觸來路不明或沒有開光過的祈福品」，如網路上自己買佛像、串珠等宗教用品，因為沒經過清理的祈福品，可能會附著不好的能量。

第三是「盡可能先不要搬家」，本來在農曆7月前大家都比較忌諱，再加上今年是閏月，建議要特別謹慎。第四是「盡量避開祭祀和婚喪喜慶場合」，民間信仰認為閏月不宜舉行婚禮或大型慶典，因爲在能量狀態相對不穩定的時候，容易引發不順。

阿谷老師提醒，雖然傳統習俗認為閏六月是好運年，適合決定結婚、買房等人生大事，但今年的閏六月整體能量場比較不穩定，建議不要急著做大決定，以免造成加劇的負面影響。

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