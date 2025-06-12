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別忽視你的感情弱點！12星座「戀愛罩門」大公開

▲▼戀愛,約會,男女,愛情,玫瑰,交往,婚姻,幸福。（圖／達志／示意圖）

▲12星座各有戀愛中的罩門。（圖／達志／示意圖）

文／阿谷老師

每個人在感情中，可能都會曾經因為自己的某些「盲點」，錯失了一段本可以更好的關係。當然12星座各有風格，也各有「戀愛中的罩門」。因此當你看懂自己的弱點，也就能更有力量去愛人、被愛。讓我們一起來拆解12星座在戀愛中的那一點小脆弱，然後學著溫柔的擁抱它吧！

牡羊座｜戀愛弱點：太快、太衝、太直接
熱戀期像打副本，全力衝刺。問題是你衝太快，別人還在讀劇本。太直白的表達，有時會變成壓力，不是每個人都跟得上你的節奏。

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金牛座｜戀愛弱點：太慢、太固執、太悶騷
你明明很在意，卻不說。怕受傷又太保守，常常還沒開口就錯過。感情不是存款帳戶，存再多安全感也敵不過一點浪漫與彈性。

雙子座｜戀愛弱點：說得多、做得少、情緒跳tone
你很會撩，但不一定能收。一下熱情如火，一下冷淡如冰，讓人搞不清楚你是真愛還是在玩。最終，連你自己都被自己的變化搞糊塗。

巨蟹座｜戀愛弱點：情緒綁架、自我犧牲過頭
你愛得很深，但愛得太滿也會讓人喘不過氣。你的體貼與照顧，有時變成一種「你應該懂我」的期待，不說出口的情緒，最後只會內傷。

獅子座｜戀愛弱點：面子太重、玻璃心又嘴硬
你想當主角，想被崇拜。問題是一旦沒被放在第一順位就開始翻舊帳。表面很自信，其實超怕不被重視，容易自尊受創後情緒大爆炸。

處女座｜戀愛弱點：過度分析、放不下細節
你愛得很用心，但也太用腦。小事太在意、壞情緒不說清楚，會讓對方有壓力。戀愛不是企劃案，有時不完美才是幸福的起點。

天秤座｜戀愛弱點：太在乎對方反應，容易失去自我
你想經營一段美好關係，但總是先考慮對方，壓抑自己的真實情緒。為了維持關係平衡，最後連自己想要什麼都模糊了。

天蠍座｜戀愛弱點：控制慾強、不易信任
你深情又專情，但愛得越深就越怕失去，於是控制、試探、不安感通通浮現。你說是直覺，其實是沒安全感的反射行為。

射手座｜戀愛弱點：不想被綁、不敢深入
你最愛自由，也最怕承諾。喜歡對方，卻常說出「我不想被管」這種讓人受傷的話。你的逃避不是因為不愛，而是怕失去自我。

摩羯座｜戀愛弱點：不善表達、不解風情
你愛一個人，會默默做很多事，但卻常忘了讓對方「知道」。感情不是靠責任感撐著走，偶爾說點甜話、給點驚喜，也是一種經營。

水瓶座｜戀愛弱點：過度理性、難以共感
你在感情中像個旁觀者，分析多於感受，想太多、感太少。對方流淚時你在思考邏輯，不是不在乎，而是你的愛太抽象太冷靜。

雙魚座｜戀愛弱點：容易幻想、容易失控
你渴望全心投入，但也容易把對方放進自己編的愛情劇裡。一旦現實跟想像不符，就陷入情緒風暴，讓自己也讓對方疲憊。

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