雙魚座把幻想當現實！12星座「戀愛盲點」大揭密

▲專家分析12星座感情盲點。（圖／取自免費圖庫unsplash）

文／阿谷老師

每個星座都有自己獨特的個性與表達方式，卻也因此在感情裡容易踩到盲點，有人太急、有人太悶，有人說得太多，有人卻藏得太深，有時卻可能因此成了感情裡的絆腳石。這次來一起來看看12星座在愛情中最常犯的錯，或許你能從中找到那個總是在關係裡跌倒的自己哦！

牡羊座｜太急、太衝，感情當打仗在衝刺

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熱戀時衝第一，冷靜後就轉身。牡羊很容易把「喜歡」當成「我要馬上得到」，忽略了對方還在觀察，結果感情常常在起跑線就衝過頭。

金牛座｜太慢、太固執，愛說不出口

不擅長表達情感的金牛，常常悶著頭對你好，卻什麼都不說。久而久之讓對方懷疑「他到底愛不愛我？」愛得深卻不願示弱，是金牛最大的痛點。

雙子座｜太多想法，心卻不在感情上

雙子愛得聰明卻不夠專注，腦袋開太多分頁，感情只是其中一頁。太容易因為一點無聊或距離感而抽離，讓人摸不透他到底想不想好好在一起。

巨蟹座｜太容易受傷，把愛變成情緒勒索

愛得很深的巨蟹，一旦沒安全感就會退縮、縮殼、測試對方。總想被呵護卻不敢說出口，最後用沉默逼問對方「你到底還愛不愛我？」

獅子座｜太在乎面子，吵架變成爭輸贏

愛情中太想當主角，連吵架都想贏。獅子一旦覺得不被重視，就會變得自尊心爆棚、情緒勒索式炸裂。其實他只是怕你不再愛他。

處女座｜太愛挑毛病，忽略感情的溫度

愛你就想幫你變更好，但講多了就像在批評。處女的盲點是一直在修修補補，卻忘了給點溫度與讚美。不是每件事都需要「改善建議書」啦！

天秤座｜太怕衝突，把真心話藏太深

害怕爭執、總想讓關係和諧，反而讓自己壓抑太多。天秤的愛很溫柔，但有時過度遷就會讓對方誤以為你不在意，久了會變成「沒存在感的伴侶」。

天蠍座｜太極端，不是全心就是全撤

愛得深又怕被背叛，天蠍常常是「你一有異動，我就全線撤退」。很難真正信任對方，甚至在關係中演自己寫的劇本，結果搞得太累，連自己都無法安心。

射手座｜太愛自由，不自覺忽略對方感受

射手不是不愛你，而是太容易一個人就走遠了。說走就走的行程裡，可能忘記你也需要安全感。他沒惡意，但他的自由，常常讓人不安。

摩羯座｜太務實，把愛藏在行動裡沒人看懂

總是默默做事、幫你解決問題，卻從不說「我想你」。摩羯覺得行動比情話更重要，但愛情有時也需要一點甜，否則對方很容易覺得你冷淡又難親近。

水瓶座｜太理性，忽略感情的溫度與互動

他可以跟你聊宇宙、聊未來、聊社會議題，就是很少說「我在乎你」。水瓶的盲點是太跳脫傳統情感模式，常讓人覺得他愛得抽象又飄忽。

雙魚座｜太沈溺情緒，把幻想當現實

雙魚最容易把喜歡的人套進自己腦補的劇情裡，對方一句話沒回，就能演出三部悲劇愛情片。太沉浸在感覺裡，反而無法好好溝通與理解彼此。