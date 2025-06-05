12星座「6月財運」來了！金牛財運超旺、射手衝動投資小心損失

▲12星座6月財運來了！快一起抓住進帳機會。（示意圖／達志影像）

文／阿谷老師

6月你的荷包會變厚還是變扁？每個星座面對金錢的方式不同，有人努力耕耘終於看到成果，有人則容易衝動花錢、帳單爆表。大家一起來了解一下6月的財運走向，提前避開破財危機、抓住進帳機會。

牡羊座｜財運指數：★★★☆☆

收入穩定但花費也不少，建議理性規劃，避免衝動購物。投資方面宜保守為主。

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金牛座｜財運指數：★★★★★

偏財運旺盛，有機會靠副業或過去投資獲利！不妨嘗試理財新工具，將現金轉為資產。

雙子座｜財運指數：★★★☆☆

想賺錢的心很強，但容易分心或三分鐘熱度，建議專注一件事做到好，財富自然跟上。

巨蟹座｜財運指數：★★★☆☆

工作收入穩定，但家中花費可能增加，注意家庭開支。與人合資需謹慎，不宜大額借貸。

獅子座｜財運指數：★★★★☆

有升職或收入增加的機會，特別是在創意或公眾領域表現亮眼。注意別過度追求排場。

處女座｜財運指數：★★★☆☆

財運平平，適合整理財務狀況，減少無謂支出。節流比開源更重要，別小看省下的小錢。

天秤座｜財運指數：★★☆☆☆

6月要小心金錢誘惑，容易因為朋友邀約或社交活動花過頭。信用卡使用需自制。

天蠍座｜財運指數：★★★★☆

財運回升，有意外之財或靠人脈帶來商機。建議善用直覺，但別忽略風險評估。

射手座｜財運指數：★★☆☆☆

衝動投資或不切實際的計劃可能帶來損失，務必回到現實，穩紮穩打才是真正進帳的關鍵。

摩羯座｜財運指數：★★★★☆

努力有回報，近期可望加薪或接到高價值的案子。記得適時犒賞自己，但別太鋪張。

水瓶座｜財運指數：★★★☆☆

靈感財運佳，適合經營個人品牌、創作、或網路行銷。有點子就要快快實行！

雙魚座｜財運指數：★★☆☆☆

6月容易為了家人或情感花錢，財務壓力略大。建議先照顧好自己，才有餘力幫助他人。