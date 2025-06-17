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台南維冠大樓倒塌29受災戶提國賠1.93億　二審再吞敗

▲台南維冠金龍大樓大地震中倒塌，釀成115人死亡慘劇，29名受災戶向台南市政府與工務局提起國賠訴訟，求償近1.93億元，台南高分院判駁回上訴。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南維冠金龍大樓大地震中倒塌，造成115人死亡，29名受災戶向台南市政府與工務局提起國賠訴訟，求償近1.93億。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2016年台南「維冠金龍大樓」於0206地震倒塌，造成115人死亡，29名受災戶向台南市政府與工務局提起國賠訴訟，主張家屬子女39人死亡，求償近1.93億元，一審敗訴後不服再提上訴，台南高分院審理後認為當年工務局依法僅負「形式審查」責任，並無故意或過失，不須負國賠責任，駁回國賠上訴。

受災戶指控，維冠建設於1992年申請建照與變更設計，建築設計與結構計算書均由同一名建築師簽章，未經專業結構技師簽證，違反建築法與技師法等規定。且大樓施工與使用過程中，曾擅改隔戶牆、打通1至4樓，形成結構弱層，但工務局核發建照與使照時未查覺，甚至未至現場勘驗，屬怠於職守，才導致地震時建物全倒釀災，應負賠償責任，劉姓受災戶等29人對台南市政府及市府工務局提出國賠求償2.7億元。

台南市府辯稱依當年建築法「行政與技術分立」原則，主管機關僅負行政事務審查，專業圖說內容由建築師簽證負責，當時法令並未禁止建築師擔任結構簽證。法院並引專家指出，統一由設計建築師簽證更有利整合，責任也加重。至於使用執照查驗，當年工務員已抽查主要構造，採目視與簡易量測完成審查，並無違失，而判受災戶國賠敗訴。受災戶不服再提上訴，改求償1.93億元。

台南高分院合議庭指出，受災戶未能提出具體證據證明市府或公務員有故意、過失或怠職情事，亦無法證明倒塌與主管機關之間具直接因果關係，且當年工務局依法僅負「形式審查」責任，並無故意或過失，不須負國賠責任，駁回國賠上訴。

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