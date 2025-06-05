闖紅燈被開單咒警「一輩子失戀」　高雄女竟告濫權求國賠

▲高雄女闖紅燈被開單怒嗆警「一輩子失戀」，還打國賠官司。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓女子因闖紅燈違規遭警方取締開單，她不僅拒絕配合，還當街辱罵執勤員警「四眼仔」、「一輩子失戀」，事後更反控警方濫權，要求國家賠償60萬元，高雄地方法院審理後，認為其主張無理，判決楊女敗訴。

判決指出，2023年12月16日凌晨，楊女駕車行經高雄市三民區明誠二路與民族一路口時，無視紅燈違規左轉，並將車輛停在路中央。執勤員警見狀上前攔查，楊女卻堅稱「道路設計有問題」，質疑警方執法不公。

員警回應「我在這路口執勤6年，號誌並無問題」，並依法開單告發。此舉引發楊女不滿，她當場暴怒，指責員警「態度惡劣像痞子」，甚至辱罵「四眼仔讓人看了討厭，一輩子失戀」。儘管員警多次勸阻，楊女仍持續咆哮，最終被依《侮辱公務員罪》送辦，但獲檢方不起訴處分。

事後，楊女不僅透過民代關切，更指控員警濫權，向法院提出國家賠償60萬元。然而，法官調閱密錄器畫面後認定，員警執法過程並無不當，開單程序合法，且楊女違規事實明確，員警提告是為維護自身權益，並未侵害楊女權利，因此駁回其國賠請求，全案可上訴。