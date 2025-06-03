閏密偷吃老公！正宮驚見公司淪情慾辦公室 情話超綿一講5小時

▲屏東地方法院 。（圖／資料照)

記者陳崑福／屏東報導

林姓女子以陳姓女友人到她與先生合開公司工作發展婚外情，甚至多次在兩人共同經營的公司內擁抱、親吻、撫摸，嚴重破壞婚姻關係，依侵權行為請求200萬元賠償，法院審理後審酌陳女經濟狀況，判決賠償18萬元，全案可上訴。

林姓女子主張，她與丈夫於109年結婚，育有一子。陳女過去是她的朋友，於110年起在她與丈夫同創立的公司擔任業務。後來她發現丈夫與陳女互動越趨曖昧，113年4月起即有擁抱、親吻等行為，並在113年5月發現兩人間曖昧訊息。

林女表示，曾要求兩人坦誠處理關係，對方也曾保證不再踰矩，並願意協助挽回夫妻情感。不料113年6月10日，她與丈夫爆發爭吵，對方不但砸菸灰缸，還揚言離婚。當晚她透過遠端連線公司監視器，目睹丈夫與陳女在公司泡茶室有牽手、擁抱、親吻及撫摸等行為，並於接續數日持續觀察到類似畫面。

此外，林女也提出他們兩人通聯頻繁，自113年8月到9月間幾乎每日多次聯繫，單次通話最長近5小時，足證雙方關係密切，已逾越普通朋友界線，侵害其配偶權，導致家庭決裂與精神痛苦，請求賠償200萬元。

陳女主張雙方並無交往事實，兩人只是同事，通話多為工作聯絡，且林女與其夫婚姻早已不睦，自己亦於113年6月底離職，失業許久，近日始覓得新職，收入勉持度日，林女請求顯有過高等語。

法院審理後認為，兩人有明確肢體親密行為，情節確實重大，難謂僅止於工作關係，雖原告所求金額偏高，惟確實應受補償，判決賠償18萬元。可上訴。