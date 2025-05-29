運安會預算解凍送出委員會　16項列管改善建議困難度高

▲立法院交通委員會今針對運安會預算凍結案進行討論。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

國家運輸安全調查委員會114年預算共6案遭凍結，立法院交通委員會今日針對凍結案進行討論，運安會主委林信得表示，截至目前改善建議列管超過3年仍有16項，並非相關單位未有改善作為，而是困難度較高。經討論，委員會同意全數解凍，後續將送至院會處理。

運安會114年預算共6案遭凍結，其中占比最高的業務費遭凍結30%，達1602.9萬元。立法院交委會今日處理這6起凍結案，委員會全部同意解凍，後續將送院會處理。

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林信得在報告時指出，截至今年5月21日，航空、水路、鐵道及公路分別已發布1112項、310項、221項、173項改善建議，其中尚有分項執行計畫列管中的改善建議分別有3項、39項、23項及10項，占各調查模組改善建議總數的0.3%、12.6%、10.4%、5.8%，整體已完成94%改善建議。

林信得也說，截至今年5月21日，航空、水路、鐵道及公路改善建議列管超過3年的分別有2項、3項、9項及2項，這些執行計畫並非相關單位未有改善作為，而是多需較長的改善期程或困難度較高，運安會每半年皆會檢視執行情形。

另針對列管3年以上的案件，今年3月已辦理4場「列管分項執行計畫之精進作為會議」，邀請國防部、空軍司令部、交通部及其所屬機關研討可行方式。