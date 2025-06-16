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黑戶青年「明21歲生日」！里長請吃人生首次速食　他興奮：那個很貴

▲▼台中1名21歲青年疑似長期被父親限制在套房，沒報戶口。（圖／翻攝自蘇乙青臉書）

▲▼台中1名21歲青年疑似長期被父親限制在套房，沒報戶口。（圖／翻攝自蘇乙青臉書）

文／中央社

台中21歲青年，沒有戶籍也未上學，6月17日是他的21歲生日，里長本安排在餐廳過生日，但憂心人潮嚇到青年，現改到一處神秘地點，里長請吃速食，青年知道後相當興奮。

台中一名21歲青年沒有戶籍未就學，目前在安置中心，台中市社會局將協助辦理戶籍登記。北屯區北京里長蘇乙青在回收場發現青年，進一步詢問得知青年遭遇，蘇乙青開始為青年四處奔走，並通知社會局辦理設置戶籍。

因青年從小未與社會接觸，個性極為單純，談吐與反應就像10歲大孩子。蘇乙青表示，青年智力正常，他自述曾在自家中桌上看過一張類似出生證明的文件，上面寫著出生日期為6月17日。

▲▼台中1名21歲青年疑似長期被父親限制在套房。（圖／翻攝自蘇乙青臉書）

蘇乙青說，目前在中途之家安置的青年告訴他，這陣子覺得很幸福；本就規劃要幫青年慶生，但因青年成長過程中沒有接觸太多人，17日中午已訂好餐廳，並邀約社工、輔導員等，一行5人一起吃飯，幫青年過生日。

近幾日青年新聞曝光後，為避免一下子出現太多人，讓自小少與人群接觸的青年感到害怕、恐懼，已更改慶生地點；蘇乙青說，將會安排一處神秘地點，屆時會購買速食當作生日大餐。

蘇乙青說，青年曾在電視上看過速食廣告，知道生日要吃速食後，相當興奮，青年不斷說「那個很貴，不好意思讓里長花太多錢」；蘇乙青聽到後，內心備受感動表示，青年就是捨不得他花太多錢，青年的純真與貼心也溫暖了蘇乙青。

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