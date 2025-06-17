騎士人行道「沿路按喇叭」驅趕行人　被攔下竟回：本來就可以騎

▲基隆女騎衝上人行道按喇叭驅趕行人，被路人攔下竟回「本來就可以騎」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者趙蔡州／綜合報導

為求力甩「行人地獄」惡名，除了靠政府努力改善道路設計外，駕駛人也應該遵守交通規則。一名網友投訴，他日前走在基隆市某人行道時，突然有一名女騎士騎上人行道並按喇叭驅趕他，還說「機車本來就是可以上人行道」，讓他相當傻眼，直呼駕照是用「雞骨」換來的嗎。

原PO在臉書「爆料公社公開版」表示，他15日下午走路行經基隆市忠一路，當時整個街道由於假日因素滿滿都是遊客，卻有一名女騎士不顧行人安全逕自騎上人行道，行駛過程中還沿路鳴按喇叭驅趕行人，甚至差一點就要撞到他，氣得他立刻攔下並質問對方，為何要在人行道上騎車。

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讓他沒有想到的是，女騎士竟回答「因為我差點撞到人，所以按喇叭警示，機車本來就是可以上人行道」，還問他「你現在想要我怎麼做」，絲毫沒有反省的意思，讓他相當無奈，直呼「暈倒竟然有比扯鈴更扯的駕駛，駕照是用雞骨換來的？」

其他網友看了影片後也紛紛表示，「駕照可以吊銷了，搞什麼東西」、「嘴巴講人行道，結果說可以騎車」、「機車可以上人行道，但只能熄火用推的」、「哪來的勇氣，說人行道可以騎上去這句話」、「檢舉她，反正她都不怕了」、「說得出口也是滿無恥的，違規還理直氣壯」。