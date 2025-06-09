台南雙載機車「騎斑馬線」！撞左轉車還肇逃…網見畫面狂轟：三寶

記者林東良／台南報導

台南市永康區中華路、中山南路口8日下午發生一起車禍！一輛雙載機車騎在斑馬線上，撞上準備左轉的汽車，不料，機車竟肇事逃逸。所幸整起事件並未造成人員傷亡，僅有部分車損。警方將依照道交法依法開罰。

▲台南三寶騎士騎斑馬線撞左轉車肇逃。（圖／翻攝自台南大小事，下同）

中華路與中山南路口8日下午2時許發生一起車禍，透過行車紀錄器畫面可發現，事發當時一輛紅色雙載機車逆向騎行在斑馬線上，由於當時正亮著左轉燈，機車直直朝內側車道準備左轉的銀色自小客車車身撞去，所幸雙方車速並不快，女騎士及後座乘客並未有嚴重傷勢，但騎士起身後竟逕自離去。

警方接獲通報，依據道路交通管理處罰條例第 45 條1項13款：「機車不在規定車道行駛，處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰」，另依同條例第 62 條：「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照一個月至三個月。」將在查出機車騎士身分後依法開罰。

而肇事影片曝光後，網友紛紛怒轟，「逆向又騎斑馬線」、「死三寶騎人行道」、「摩托車全責」。警方呼籲，用路人應遵守交通安全規則，發生交通事故請勿逕行離開現場，可撥打110報案電話以確保自身權益。

▲自小客車受有車損。（圖／記者林東良翻攝，下同）