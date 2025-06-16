研發中藥代替抗生素　桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎

▲以中藥代替抗生素用在「黑羽鳳雞」飼養，桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

抗生素的濫用日受重視，「無抗飼養」已成畜禽、畜牧業重要趨勢。桃園市政府社會企業中心16日表示，經該中心輔導的企業「洺鈞畜產科技」推廣無抗生素養殖技術，近日榮獲2025年綠色願景獎－綠色標誌肯定，並與台灣肉品進出口大廠欣伯國際公司合作，發表新品牌「黑羽鳳雞」，朝食品安全與永續生產前進。

桃園社企中心指出，洺鈞畜產科技專注於無抗生素養殖技術的開發，長期配合市府推動永續農業與食品安全政策，並與在地農場合作，採用中藥替代抗生素，以降低藥物殘留風險，提升產品品質。

▲社企中心提供業師輔導，解決創業問題。（圖／青年局提供）

雙方此次合作推出的「黑羽鳳雞」採用台灣黑羽土雞，飼養期達90天以上，強調肉質細緻與天然香氣。桃園市政府青年局局長侯佳齡表示，社企中心至111年起開始輔導洺鈞畜產，並於112年加入ESG菁英輔導團隊培力計畫，透過工作坊、業師一對一輔導、實習生支持，協助產出永續報告書。

113年進一步通過社企補助及輔導團隊共計獲得百萬創業金，提供實質支持，協助企業穩健成長。市府將持續推動社會企業發展，協助具社會影響力與永續潛力的社會企業，鼓勵其在市場機制中實踐公益理念，創造經濟與社會雙重效益。洺鈞此次與在台灣肉品進出口市場佔有重要地位的公司--欣伯國際合作，可說是社會企業與食品產業攜手發展的成功案例之一，期盼未來持續促進更多跨界合作。