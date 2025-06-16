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「IG被永久停權」他想哭：千萬別做1舉動！一票苦主：不敢了

▲▼ IG頁面,Instagram（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO使用第三方APP，導致IG帳號被停權。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉維榛／綜合報導

「千萬不要使用第三方APP！」一名男網友透露，他用了「IG Follower」APP，想看曖昧對象是否有來偷看，或是哪位好友退追，不料帳號反被永久停權，讓原PO難過想哭。畢竟該帳號記錄他大學到出社會的各種回憶，原PO也曝1方法向官方申訴，希望能讓帳號復活。

一名男網友在Threads表示，認真建議大家別再使用「IG Follower」APP了，為了查看曖昧對象有沒有來自己IG頁面，或是好奇哪些好友退追自己，殊不知代價竟是「整個帳號被永久停權」。

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原PO難過直言，雖然他並非IG重度使用者，粉絲數也不多，但此帳號承載了大學到出社會的種種珍貴回憶，如今一夕消失，讓他非常想哭。

為了救回帳號使用權，原PO也努力嘗試4個管道申訴，首先是忘記密碼後更改密碼、第2則是傳訊息給IG官方、第3在IG留下評論訴求，但上述3個方法都沒有用。

第4個則是購買Meta驗證「藍勾勾」，成功聯繫Meta support也得到回覆與案件編號。原PO說，這是最直接且感覺最有希望救回帳號的方法，希望能順利解除停權。最後，原PO再次強調，大家千萬別使用第三方APP了。

底下網友回應，「使用規範就有提到不得使用第三方應用抓取數據資料了，所以不建議這樣用，蠻危險的」、「我前2年也是遇過這樣的情況，沒記錯的話，過幾天還是一個星期吧，我的IG就恢復正常了」、「盡量不要在非官方的程式登入帳號」、「我上次也因為這樣差點不見，還好最後有救回來...不敢了」、「我的也是這樣被bang掉」。

※文章獲得原PO授權。

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