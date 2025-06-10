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ChatGPT爆大規模災情　用戶崩潰：課金也當機

▲▼ OpenAI。（圖／路透）

▲ChatGPT爆當機災情。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（10）日晚間，ChatGPT再度傳出大規模當機災情，引發廣大用戶哀號與工作中斷。多名網友在社群平台發文表示，使用ChatGPT時頻繁出現「訊息串流錯誤」紅字提示，無法正常回應對話，甚至一度懷疑是自身網路問題，實測結果也證實網頁版服務受阻。

根據即時故障監測網站Downdetector的數據顯示，ChatGPT相關服務從今日下午3時起陸續有用戶回報異常，至晚間6時左右達到高峰，問題仍持續存在。不少使用者在Threads等社群平台留言反映，「工作完全卡住」、「課金用戶也無法正常使用」、「都課金了還這樣真的很難過餒」。

OpenAI官方尚未明確說明此次故障原因，但觀察其社群平台X（前Twitter）發文，今晨剛推出付費用戶的升級版進階語音功能，是否與當前系統負荷過重有關仍不得而知。過去亦曾因AI圖片生成需求激增導致伺服器過載，造成系統不穩。

▲ChatGPT當機災情。（圖／翻攝OPEN AI）

▲ChatGPT異常官方回報。（圖／翻攝Open AI）

OpenAI目前正積極搶修中，官方狀態頁面顯示仍有部分服務異常，預計未來數日內會持續發布修復進度。用戶需耐心等待恢復，並注意官方公告以獲得最新消息。

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