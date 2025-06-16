館長身邊「記者小姐姐」爆紅！曾登上PTT表特版　圈粉9萬人

▲主播何橞瑢人氣攀升。（圖／翻攝自何橞瑢IG）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日前往中國上海，並全程開直播，分享自己的所見所聞，隨身採訪的主播何橞瑢也受到關注，許多大陸網友被圈粉，不僅外型甜美，採訪時也很專業，且不刻意搶鋒頭，封她為「記者小姐姐」及「瑢妃」，何橞瑢也應大陸網友要求開設抖音帳號，粉絲人數高達9萬，人氣直線上升。

館長6天的上海行，主播何橞瑢一直跟在身邊，拿著麥克風採訪館長，直播中都可以看見她的身影。網友紛紛稱讚，「這是我見過最漂亮的新聞女主播」、「辣妻這一出場驚艷兩岸網友」、「欣賞你工作態度，人又靚，又專業」、「長得像張鈞甯、賈靜雯的合體」、「我看到小紅書上都在問這個美女是誰，也太正了吧！」

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還有許多大陸網友到何橞瑢的IG，用簡體字留言，「終於找到主播IG，主播很漂亮，歡迎來大陸玩 」、「看館長直播來的，主播好美，祝一路順風」、「姐姐好漂亮好有氣質」、「我看視頻就是為了多看小姐姐一眼」、「大陸抖音都是你的視頻，你很火哦」。

許多大陸網友敲碗，希望何橞瑢開大陸抖音帳號，她也因應要求開設帳號。截至16日中午12時，粉絲數已高達9萬人，由於很多網友問帳號是不是本人，何橞瑢特地拍影片，證明帳號就是本人，「以前就有這個帳號，只是都是拿來看影片，沒有發過影片，剛好趁這次的機會來嘗試一下。」

事實上，主播何橞瑢已婚，有著一雙大長腿以及甜美的臉蛋，2013年就登上PTT表特版，顏值獲得鄉民認證，因生產後身材依舊火辣，被稱為「辣妻主播」，IG擁有1.9萬粉絲，經常分享工作、生活點滴，除了IG，她也有經營臉書粉專「辣妻不落漆67主播何橞瑢」。昨日回到台灣，她立刻PO文感謝大家的支持，並應觀眾要求，獻上高衩牛仔裙的照片，「謝謝大家，獻上最大誠意，有求不一定必應，但是會儘量應囉」。