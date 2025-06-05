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社會 社會焦點 保障人權

檢方建請法官限縮範圍　柯文哲嗆「押我9月才說這樣對嗎？」

▲▼台北地院審理京華城案，今（5日）提訊在押的被告柯文哲、應曉薇出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理京華城案，在押的被告柯文哲今（5日）出庭嗆檢方「關了我9個多月，現在才說訴訟經濟，這樣對嗎？」（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，因柯文哲等4名被告在押，法官先前要求檢方盤點後續證人有無「重中之重」優先性，檢方今（5日）開庭表示仍有24人待傳，但律師團聲請傳喚證人更多，又增加勘驗項目，建請「基於訴訟經濟限縮範圍」，柯文哲不服，當庭嗆聲「你們關了我9個多月，現在才說訴訟經濟，這樣對嗎？」

北院今上午9點30分起開庭，全天勘驗共3項證物，相當冗長，柯文哲交給律師團代為發言，穿著外套數度縮著身體，似乎感覺法庭內冷氣太強，幾次中場休息回候審室，柯妻陳佩琪靠近人犯走道，隔著鐵門和柯對望，不敢交談。

下午4點多結束勘驗，法官忙於處理律師團增加聲請勘驗項目，包括柯文哲的律師團要求勘驗已認罪被告邵琇珮的偵訊光碟共約7分鐘、沈慶京的律師要求勘驗已獲緩起訴被告朱亞虎的偵訊光碟近3小時，想證明朱疑受檢方誘導脅迫而認罪。

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，已獲緩起訴的被告朱亞虎出庭作證，說詞有出入但「喜句」連發頻笑場。（圖／記者黃哲民攝）

▲朱亞虎在京華城案認罪已獲緩起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

法官上周四（5月29日）開庭，請檢方盤點後續證人是否跟「待證事實鞏固具必要關連」、有無「特別必要、特別重要」的優先性，因柯文哲4人在押主因，是仍有證人待詰問須防勾串。法官的要求，被解讀似有考慮讓在押被告交保意味。

檢方當時表示後續證人都很重要，會依法官要求整理「重中之重」人選，柯當下就嗆檢方「這只是證明你們押我的時候，根本就沒有證據！」

檢方今回覆法官後續仍有24位證人，但律師團聲請人數更多，又新增勘驗項目，需花費更多時間，但邵琇珮與朱亞虎已出庭作證，依法應優先使用2人證詞，且朱認罪與其他被告有罪無罪沒關連，建請法官「基於訴訟經濟」，要求律師團限縮勘驗範圍與待證事項。

▲▼京華城案已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮，今（3日）第2度到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲京華城案已認罪被告、現任台北市府參議邵琇珮，前天（3日）第2度到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

律師團與旁聽席對檢方的說法報以噓聲，認為檢方就是用朱亞虎的認罪當成其他被告有罪證據，法官立刻制止「這是什麼聲音？」檢方也解釋是以朱亞虎的「證詞」而非「自白」，做為認定其他被告犯罪事實的證據。

柯文哲此時繃不住，拿起麥克風嗆檢方「你們關了我9個多月，現在才說訴訟經濟，這樣對嗎？」沈慶京的律師認為本案社會矚目、訴訟經濟已非重點，公眾人物有無犯罪、發現真實才重要。

法官諭知合議庭評議決定是否准許新增勘驗，本案休兵3周，7月1日再開庭。柯文哲還押前，拿起麥克風笑問公訴檢察官廖彥鈞「廖主任檢察官，你有沒有看到報紙頭版，用你的話當標題」，柯指的是前天（3日）邵琇珮作證後，廖認為證詞代表柯替京華城量身打造不公平個案。

廖彥鈞回稱「我不是主任，我只是基層檢察官」，法官以庭訊結束為由制止柯繼續發揮，柯不服氣，低聲碎碎念，簽完庭訊筆錄就還押。

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京華城圖利訴訟經濟勘驗重中之重

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