重慶南路「無照暴衝」釀9傷…78歲老董出院了！7傷者提告過失傷害

▲北市重慶南路一段車輛衝撞釀9傷，78歲駕駛出院了。（圖／記者民眾提供，下同）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市中正區重慶南路一段5月下旬發生一起嚴重事故！一名78歲邱姓老翁無照駕車暴衝，造成9人受傷。而他一度受困駕駛座內，被送醫救治，據悉，邱翁已經出院，遭7名傷者提告過失傷害罪嫌，警方預計20日通知邱翁到案說明。

回顧整起案發經過，78歲邱翁5月23日下午2時許駕車沿著重慶南路一段北往南方向行駛，因不明原因突然駕車暴衝，闖紅燈高速闖越馬路，先是撞上2台機車後，再撞飛行人，最後衝撞一台公車、3部汽車才停下，一共造成9人受傷。

邱翁事發當下一度受困駕駛座內，熱心民眾見狀隨即上前，將他拉出車外，邱翁脫困後自述右腰疼痛、左臉腫脹，被送醫救治，他面對警詢時供稱，「不記得了」、「忘記了」，疑似事發當時準備駕車返回距離現場約300公尺、位於懷寧街的住處。

▲由於撞擊力道猛烈，現場一片狼藉（圖／記者黃彥傑攝，下同）

而邱翁遭起底是某登記資本額為1.98億的貿易公司董事長，也被查出「從來沒考過駕照」，從2019年起還有4次違規紀錄，包括無照駕駛、違規右轉、未禮讓行人等。

警方指出，邱翁已出院，全案9名傷者除了公車司機以及車上乘客外，其餘7人均提出過失傷害告訴，警方通知邱翁20日至中正一分局說明案情，要進一步釐清全案經過。