威力彩今衝12.6億！農曆生日「這7天」的人　註定有富貴命

▲在命理學裡，一個人的出生日期，有一定程度和命運緊密相連，出生日不同，運勢也會不一樣。（示意圖／Unsplash）

威力彩連槓31期，今（16）日頭獎金額上看12.6億元，民眾若想得獎，運勢十分重要。專寫生肖命理的《卡哇伊》專欄即分析指出，農曆生日日期影響一個人的性格和運氣，其中日期為1日、3日、11日、14日、21日、 17日、23日的民眾，一生福氣和好運不斷，註定有富貴命，若能加上後天的不斷努力，終將名利雙收。

一、農曆生日尾數為1：

生於農曆生日尾數為1的人，無論是1日、11日還是21日，皆屬經努力，就會功成名就的福氣之人，他們不管遇到什麼困難，也不管前面的路有多少阻礙，都能憑著一己之力掃除障礙，因此他們只要有充分準備必然成功，迎接名利雙收。

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二、農曆3日和14日：

生於農曆3日和14日的人，生來就胸懷大志，有目標和抱負，再辛苦也會朝目標努力不懈，他們從學生時代開始，多是老師心目中的好學生，同學眼中的模範生，即便畢業後進入公司，也能憑著傑出的能力與表現獲得老闆的賞識，最終升官發財，過上富有的人生。

三、農曆17日和23日：

生於17日和23日出生的人，一生多財多福、好運不斷，加上他們的人緣佳，命中的貴人多，因此事業發展順遂，通常在30歲時事業如魚得水、40歲時家業壯大，最終過上非同凡響、榮華富貴的日子。

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