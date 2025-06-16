老公外遇想離婚娶小三！人妻開價300萬被砍半　網1原因叫她再忍忍

▲原PO與外遇的老公離婚條件談不攏。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人在離婚時往往會考慮背後的利害得失！一名結婚20多年、育有3名子女的人妻在臉書訴苦，表示丈夫外遇近2年堅持離婚娶小三，她要求300萬離婚並撫養1孩，但丈夫只願給150萬。她另提「不離婚但丈夫薪水全交」的條件，卻被反駁「拿錢就該包辦全部開銷」，雙方僵持不下。與此同時，夫家長輩又勸她忍耐，因為丈夫即將接手家族企業，前景看好，但現每月僅給1萬生活費，讓她陷入「該繼續耗著還是拿錢離婚」的兩難，引發網友熱議。

該名人妻近日在臉書社團《靠北婚姻》上發文分享自己的婚姻困境。她的丈夫外遇已近2年，導致家庭逐漸失和。目前丈夫堅持要離婚並迎娶小三，她提出交換條件，也就是丈夫支付300萬元辦理離婚手續，由她撫養其中1個孩子。她詢問網友這樣的條件是否合理，但丈夫表示目前只能拿出150萬元。

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於是女方提出另一個方案：維持婚姻關係，但要求丈夫將全部月薪上交，允許他在外有其他關係。然而丈夫反駁說，既然要拿錢就應該負責孩子的教育和家庭所有開支，而且丈夫也對她手中持有的孩子存款耿耿於懷，認為這不該再要求他拿出更多錢，導致離婚條件始終無法達成協議，這讓她不知如何回應。她強調教育孩子不應只是她1人的責任。

此外，原本已決定離婚的她，因夫家親戚長輩的勸說而陷入猶豫。長輩們提醒她已忍耐這麼久，孩子都快成年了，加上丈夫即將接手父親的公司，前景相當看好，未來將成為老闆，難道要就此放棄嗎？目前丈夫不論收入多寡，每月固定給她1萬元作為買菜和生活費，這讓她更加糾結該如何選擇：繼續維持這段婚姻，或是拿錢離開。

她補充，當初為了挽回婚姻，在公公建議下辭去工作專心照顧家庭和孩子，已離職近1年。由於家用不足，她會抽空打零工賺取幾千元零用錢。現階段因沒有正式工作，丈夫每月給1萬元包含買菜和個人生活費，家庭其他開支則由丈夫負責，不包括她個人保險。但當孩子需要繳交費用時，丈夫會要求她也分擔部分。

3個孩子分別就讀高三、國中和國小。夫妻倆沒有房產，僅有1輛使用近10年的汽車和2台機車。存款只剩下當初為孩子開戶存的紅包錢，並由她保管。她不清楚丈夫目前的財務狀況，因為公司薪資都以現金發放，沒有轉帳記錄。

貼文曝光也引發網友熱議，「每個月給一萬元買菜，生活費，美金嗎？」「離什麼婚，都幾歲了！回公司上班，領3萬買菜錢。另外領份薪水，再者掌控所有公司工作，讓公司不能沒有妳，老公送給小三，讓經營權及繼承權留給自己！小三讓她乾瞪眼」、「先不要離，看他真正接管公司之後到底有沒有實權（行政+財力），因為家族生意很多只有掛名，真正操控還是老一輩。有實權就不要便宜那個女人，因為她怎樣也是小三，名不正言不順，在法律上不離婚妳的利益是會有保障」、「公司前途無量每月只給一萬？300W拿不出來就耗著啊，反正想轉正的是你的小三，又不是我。」

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