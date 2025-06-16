台東翁被「Jenny」電暈　她開口要300萬...警及時阻詐

▲警方成功幫助71歲長者保住300萬元積蓄。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者揚晨東／台東報導

台東縣關山鎮一名71歲彭姓男子日前險遭網路愛情詐騙，原欲匯款新台幣300萬元給一名自稱「Jenny」的女子，所幸警方即時介入，成功阻止詐騙行為，保住長者畢生積蓄。

據了解，彭姓男子於今年4月26日透過通訊軟體LINE認識對方。該女子自稱「Jenny」，在對話中展現關懷與熱情，長期以溫情問候博取信任，使獨居的彭男逐漸卸下心防，陷入一段虛擬情感關係。數日後，對方聲稱其雙親罹患癌症，正在台北某醫院治療，急需大筆醫療費用，並以情感訴求催促彭男匯款300萬元。

彭男一度陷入兩難，擔憂拒絕可能失去這段來之不易的情感聯繫，又無人可商討決定。其間，他憶起關山警察分局曾於社區舉辦防詐宣導，提及類似「假交往、真詐財」的詐騙手法，遂主動前往關山聯合所諮詢。

值班警員李承軒在聽取彭男陳述後，立即判斷其遭遇符合常見的「愛情詐騙」模式，遂詳細分析詐騙過程，並舉出類似案例協助釐清，讓彭男驚覺情況不單純，及時終止轉帳動作。

警方指出，類似愛情詐騙多發生於社群媒體或即時通訊平台，詐騙者往往以虛構身分與被害人建立感情連結，待取得信任後便以各種理由索取金錢，受害者多為長者或情感脆弱族群。

關山警察分局呼籲，民眾應提高警覺，避免與陌生人建立金錢往來，更不可輕信未曾謀面的網路對象所描述的個人遭遇。如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線查證，或親至就近警察機關諮詢。

另建議多加利用內政部警政署「打詐儀錶板」（https://dashboard.165.gov.tw），該平台每日更新詐騙趨勢、熱門話術與警示資訊，為全民防詐提供重要依據。