秘魯6.1地震1死5傷！　首都利馬「恐怖山崩」畫面曝

▲利馬住宅區旁發生山崩。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

秘魯15日中午左右發生規模6.1地震,造成1人死亡、5人受傷,並引發多處山崩,相關影片在網路上流傳,引發熱議。

根據《法新社》報導,秘魯國家地震中心(National Seismological Center of Peru)表示,此次地震的震央位於秘魯首都利馬附近的港口城市卡亞俄(Callao),利馬也感受到劇烈搖晃,所幸這起地震並未觸發海嘯警報。

美國地質調查所(USGS)測得的地震規模則為5.6。

利馬一名男性因駕駛車輛遭倒塌牆面砸中,不幸喪命。另外,這起地震也造成至少5人受傷。

Whoahh! The M5.6 earthquake less than an hour ago has triggered landslides on the Costa Verde in Lima, Peru ???????? pic.twitter.com/zBNCkP09Xr