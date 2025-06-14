印度神童被傳預言614地震！連「五月天阿信」也在等　疑本人回應了

▲印度神童被傳預言614地震，有網友發信求證，疑似收到本人回覆。（圖／翻攝YouTube／Abhigya Anand | Praajna Jyotisha）



記者柯振中／綜合報導

近日社群瘋傳「印度神童」阿南德預言6月14日凌晨3時47分將發生規模8.2地震，引發台灣網友恐慌，連藝人五月天阿信、琳誼與魏嘉瑩都幽默回應。不過該預言最終未成真，台灣平安無事。更有網友發信向阿南德本人求證，獲得回覆澄清「從未發表相關言論」，顯示此次預言純屬謠言。

這波預言源自社群平台Threads的熱傳，有人聲稱阿南德預測6月14日凌晨將發生大地震，引發海嘯，雖無明確來源，但仍造成不小震撼。女歌手琳誼在社群上打趣問「誰現在已經在樓下準備的？」，五月天主唱阿信也回覆「3:45了」，魏嘉瑩則笑說「我在樓上準備」，讓網友一邊緊張、一邊苦中作樂。

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▼網路上有消息不斷流傳，網友聲稱印度神童做出614地震的預言。（圖／翻攝Threads）



最終台灣並未如傳言發生強震，僅有日本千島列島附近海域於當日凌晨發生規模6.1地震，屬淺層地震，日本本州、北海道有感，但並未引發海嘯。網友紛紛留言表示「每天全世界都有地震，這也算預言？」、「整晚沒睡就等這個，結果一場空」，對假訊息的擴散感到無奈。

一位網友秉持求證精神，主動發信至阿南德的官方YouTube詢問預言真偽，獲得疑似本人回覆，否認曾有此預測，並指責媒體與網友蓄意誤傳、抹黑名譽，甚至請求提供謠言出處。此舉令網友驚訝直呼，「他居然會自己回信！」、「求證精神值得肯定！」

事件經澄清後，網友們紛紛留言肯定，「謠言止於智者」、「幫推！謝謝你查證真相」、「終於能安心睡覺了」、「我放心了，打XX慶祝一下」、「謝謝你，求證超人」、「我可以安心睡了，超怕地震的，真的很感謝你，你是好人。」