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又有颱風？　未來10天生成機率曝

（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式下周三晚間8時機率模擬圖顯示，菲東熱帶擾動發展的機率很低，熱帶低壓存在機率在0%以下（上圖左），輕颱存在機率更在10%以下（上圖右）。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會專欄）

記者陳俊宏／台北報導

又有颱風？氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式未來10天的系集模擬顯示，熱帶擾動發展的機率很低；下周三晚間8時機率模擬圖顯示，輕度颱風存在機率在10%以下，無侵擾台灣的機率。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二各地晴時多雲，水氣略增，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；周二晨至上午，西半部亦有局部降雨的機率。

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吳德榮說，周三至下周三各地晴時多雲，天氣偏熱，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，未來10天無梅雨鋒面南下的跡象；未來10天的系集模擬亦顯示，熱帶擾動發展的機率很低，更無侵擾台灣的機率。

吳德榮進一步分析，最新歐洲系集模式下周三晚間時機率模擬圖顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動發展的機率很低，熱帶低壓存在的機率在20%以下，輕颱存在的機率更在10%以下，無侵擾台灣的機率。

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