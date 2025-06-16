快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署表示，今天、周二清晨至上午西半部有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部、東北部山區有局部大雨發生的機率；此外，周二北部午後也有局部大雨機率。

▼今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



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氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，西南風偏強，今晨至周二晚上，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天西南風影響，各地雲量增多，清晨至上午西半部平地有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部雷陣雨，尤其西半部、東北部山區有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

氣象署指出，周二大環境吹西南風，各地多雲，清晨至上午迎風面的西半部降雨機率高，不定時有局部短暫陣雨發生，其他地區則為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中在北部、西半部、東北部山區有局部大雨機率。

氣象署預報，周三至周五轉東南風至偏南風，各地轉為多雲到晴，僅迎風面的台東、恆春半島亦有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，其中在南部午後雷陣雨範圍較廣；周六、周日環境轉偏南風，清晨至上午南部平地有零星短暫陣雨，其餘各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區雨勢較明顯。