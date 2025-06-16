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館長還想去中國　親曝下一站想去這

▲ 。（圖／翻攝自館長YT）

▲館長到上海驚奇連連。（圖／翻攝自館長YT）

記者張靖榕／綜合報導

網紅「館長」陳之漢結束為期6天的上海之旅，15日返台。他在浦東機場受訪時表示，旅途中「開了不少眼界」。當被問到下次去中國時，還想去哪，館長回答「深圳」。

《中國時報》報導，館長表示，身為台灣人，他當然以台灣為傲，也希望台灣能在國際上更有影響力。他說，「誰不想要No.1？誰不想要走出去的時候覺得自己很厲害？」

當被問及下次是否還會再訪中國時，館長毫不猶豫地說，「當然」，至於想去的城市，他透露，「深圳。」

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