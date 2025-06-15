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台灣泡麵「1設計」輸日韓？　一票人火大：好吃程度被扣分了

▲▼泡麵 。（圖／資料照）

▲台灣泡麵種類多元。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

根據統計，國人每年消費約9億包泡麵，不過有網友發現，台灣泡麵封蓋比日韓還難撕，撕到蓋子破爛不堪，讓他崩潰怒吼「沒什麼比這更影響用餐心情的了！」文章引發千名網友秒懂，「讓人覺得泡麵的好吃程度被扣了分了」、「日本、韓國、越南的碗麵蓋子都類似鋁箔的，好撕好蓋」。

一名網友在臉書《泡麵公社 泡麵俱樂部》表示，某天心血來潮想吃一碗銷魂泡麵，不料碗蓋超級難拆封，撕到七零八落的情景，令原PO氣得怒噴，「沒什麼比難撕的泡麵碗蓋...更影響用餐心情的！」

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文章曝光後，引來大票網友也點頭抱怨，「真的！蓋子撕爛掉，會讓人覺得泡麵的好吃程度被扣了分了」、「好像只有台灣的泡麵蓋這麼難撕」、「有時用微波，沒撕乾淨真的很怒」、「真的，十次有八次撕到很火大，最後索性把它全撕掉，找本書蓋著...結果每次黏到紙蓋...氣死我了」、「台灣泡麵蓋子真的需要改善，日本、韓國、越南的碗麵蓋子都類似鋁箔的，好撕好蓋」、「還有怎麼都拉不開的利樂包」、「有的不小心會撕爆調味粉跟油包...更慘」、「有的是撕開後，碗口會毛毛的，喝湯的時候影響口感」、「以前很好撕，現在還沒吃就想翻桌」。

有網友實際教學，「先撕一個小洞，筷子插進去，往左右兩邊撐開碗蓋」、「其實撕開一個小角落之後，再沿著碗的邊緣慢慢撕，會好撕很多」、「先從碗蓋拉柄拉開一個小開口，把筷子從這個小開口伸進碗內，慢慢用筷子從內面撬開碗蓋黏著處，這樣就可以撕開一個完整的蓋子」。

也有內行幫解釋，「其實是因為台灣氣候潮濕，泡麵密封程度必須做的更完善才能防止受潮，比起日韓的碗裝泡麵，台灣的確實比較不好撕，但請不要誤會台灣所有泡麵廠商，他們也是用心良苦」。

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