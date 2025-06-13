識詐教育向下扎根　雲林三好兒童作文賽致敬警察表達感恩

▲雲林縣警察局與佛光山雲林講堂合作，今日舉辦「雲林第二屆三好兒童作文比賽頒獎典禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣警察局與佛光山雲林講堂合作，今（13）日舉辦「雲林第二屆三好兒童作文比賽頒獎典禮」，副縣長謝淑亞親自出席並邀集警察局長李建民、南華大學校長高俊雄、評審鄭博文教授、佛光山雲林講堂慧得法師、三好國際酒店董事長陳國周等貴賓共襄盛舉，與獲獎學生及家長一同見證榮耀時刻。

典禮由慧得法師恭讀星雲大師《為警察祈願文》揭開序幕，字字句句傳達對警察辛勞守護的感恩與祝福。隨後由高年級冠軍郭乃嘉同學代表致詞，娓娓道來心中對警察的景仰與感動，獲得現場如雷掌聲，活動中，孩子們以純真的筆觸書寫對警察的敬意與感謝，為警察節獻上最溫馨、最真摯的祝福。

比賽主題扣合時事與生活，初賽作文題為「如何防止詐騙」，由警察局製作徵文短影音結合打詐儀錶板有獎徵答活動，吸引近13萬人觀看，鼓勵家長教導學童從日常網路接觸經驗中學會辨識風險、養成自我保護意識。

複賽則區分三個題目，低年級為「我心中的警察叔叔」、中年級為「假如我是警察」、高年級為「假如世界沒有警察」。孩子們筆下的警察，不只是維護治安的英雄，更是值得學習的典範，有人寫到「我的爸爸就是警察」、也有孩子幻想自己是維護正義的勇者，從中展現對社會秩序的理解與尊重。

此次獲獎作品將彙編成專屬作品集，除收錄得獎學生的優秀作文外，亦特別收錄總評審南華大學文學系主任鄭幸雅教授與知名作家林少雯老師撰寫的評析文章。鄭幸雅教授指出，這些文字作品讓人看到雲林的文化幼苗已悄然萌芽。孩子從生活經驗出發，融入想像力與同理心，透過文字將感謝與願景具象呈現，真誠而感人。

活動由三好國際酒店董事長陳國周贊助，不僅提供冠軍獎學金5000元及iPad等獎項，還親自參與頒獎，以行動支持教育與品格培養。陳國周表示，希望藉此鼓勵學生落實星雲大師提倡的「三好運動」—做好事、說好話、存好心，讓孩子們從小培養正向品格，也讓整個社會因為善念而更加和諧。

副縣長謝淑亞表示，孩子的文字，是送給所有警察同仁最溫暖的警察節賀禮。每一篇作文都寫出了善意、感恩與正義，證明我們的下一代擁有無限希望與可能。佛光山雲林講堂慧得法師表示，透過這場活動，孩子們不只是學習寫作，更透過觀察與感受，深化對社會的理解與責任感。

警察局長李建民表示，詐騙手法日新月異，從小培養孩子的識詐觀念，正是打詐工作向下扎根、延伸深化的重要一環。感謝各界以這樣溫暖而有意義的方式，為警察節增添別具深意的一頁。期盼持續結合宗教善的力量對抗詐騙的惡行，推動防詐教育向下紮根，實現「零受騙、零財損」的終極目標。

▲雲林縣警察局刑事警察大隊薛琮勛組長女兒薛辰竺參賽榮獲頒獎。（圖／記者游瓊華翻攝）