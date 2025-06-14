　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市永福國小特教學生畢業典禮　領到人生第一份畢業獎項！

▲台南市永福國小第79屆畢業典禮中，全數參與潛能開發班（特教資源班）和特教巡迴班學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永福國小第79屆畢業典禮中，全數參與潛能開發班（特教資源班）和特教巡迴班學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永福國小第79屆畢業典禮中，特別以「公益永福，傳承幸福」為主題！！全數參與潛能開發班（特教資源班）和特教巡迴班學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項。

特別的是今年畢業生中有「雙重特殊需求學生」（具有資優學生和障礙學生的特質）的學生畢業了！例如永福、文元、安順、立人、開元國小都以市長勵志獎、市長嘉行獎或陽光天使獎、小學堂獎等獎項表彰特教學生克服逆境向上的精神！！也大力肯定特教學生在校的努力成果！

永福老師們說期待大家都能延續在永福的學習精神，以尊重包容與接納～共同來了解身障兒的學習特質，也在畢業離校的這天感謝所有親師生耐心地陪他們走一段路！！

校方也在畢業典禮當天出刊的校刊「永福通訊」和「特教風」中，以「生命勇士」專題的奮鬥故事致贈予永福畢業生，也有校友同時也是學校的特教兒家長投稿到校刊中，而永福也在校刊中特別安排特教生以副刊的形式，把自己的所見所聞投稿到校刊，全體畢業生和家長都感謝永福多年來營造的品格教育，讓「每一個孩子都成為無價之寶」！

▲台南市永福國小第79屆畢業典禮中，全數參與潛能開發班（特教資源班）和特教巡迴班學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，永福第9屆（1955年畢業）的傑出校友~前成大校長、中研院賴明詔院士也以永福大學長的身份，以尋根之旅的方式，特別撰文投稿在畢業這期的校刊中，感恩永福開啟他「探索病毒一甲子」來勉勵永福的畢業生們！！

教務處楊主任說，本期永福校刊「永福通訊」很有特點，還有家庭的小朋友們前後在永福待了9年，共有18冊， 今天終於在最小的妹妹畢業的校刊中入選文章，傳為努力閱讀寫作的佳話！！

▲台南市永福國小第79屆畢業典禮中，全數參與潛能開發班（特教資源班）和特教巡迴班學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雖然特教生可能有校園生活適應上的困難，但看到特教生和大家都一同努力向上，大家都動容了，因為在畢業典禮中見證了最好的生命教育禮物「尊重包容與接納！」。

楊校長也以得到特別獎的雙特兒小宜為例，在畢業典禮致詞中說「面對大未來，要勇敢築夢，要逆風飛翔，也因為您的了解與友善微笑，對他就是最好的解藥！」。學扶兒小萱自己也在領取學習扶助特別進步獎後說「謝謝大家幫忙，我要和大家一起努力！！還要聽老師的話！」大家都動容了，因為剛上小一時，他是一句話都講不清楚，有時也無法溝通的發展遲緩兒！

▲台南市永福國小第79屆畢業典禮中，全數參與潛能開發班（特教資源班）和特教巡迴班學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永福特教老師周育偉也說，這6年來最令人感動的是，永福本年度畢業的「雙特兒」因為固執的個性和情緒的問題，一直和老師及同學有相處上的的困難，學校也透過教育局鑑輔會得到相關雙特兒的協助資源，啟動學生和家長的學習輔導方案，也透過普特合一課程、差異化的教學模組．資優和身障特教整合教學模式的努力，一直到小六最後的那次戶外教學活動，才完全克服了這樣日常生活的困難！還有喜憨兒擔任班上的愛心小天使，一直用心協助照顧著同學和小學弟學妹們！

最終就在本屆畢業生的專屬自創曲「紀念」的合唱樂聲中，大家一同期許「永學如春風，滋養心中；福至開眼界，志在蒼穹！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
教宗聽見「TAIWAN！」雙眼發亮　台灣新婚夫妻親獲祝福

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市永福國小特教學生畢業典禮　領到人生第一份畢業獎項！

百年成功國小重建校舍翻新頁　首屆返校畢典啟動傳承新里程

基隆消防強化火災應變能量　進駐松齡長照機構實兵演練

山海之間福氣現身！ 靈鷲山福城玉佛開光　朱惕之到場祈福

淡水交通大躍進！淡江大橋年底完工　淡北道路拚2029年通車

慢活正夯！新北景觀處推城市覓徑　輕鬆漫步公園小山徑

嘉義地檢察長參與醫院採購廉能研討會　持續推動醫療改革

全台大南瓜齊聚新北　農友林建訓種出732斤南瓜奪冠

嘉檢舉辦社會勞動督核會議　強化執行品質與安全管理

桃園市圖結合長庚科大推「書中黃金創客屋」營隊　6/16起報名

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【感觸滿滿！】館長見「中華民國」國旗　嘆：希望多交流

【逢甲樹倒奪命】女友一身黑衣招魂現場啜泣　手撐黑傘送別戀人

【怎麼燒的？】為閃避自小客自摔！　機車瞬間起火燒成廢鐵

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

水湳現實版《寄生上流》　超狂租客挖洞穿牆！鄰居家「客廳變房間」

台南市永福國小特教學生畢業典禮　領到人生第一份畢業獎項！

百年成功國小重建校舍翻新頁　首屆返校畢典啟動傳承新里程

基隆消防強化火災應變能量　進駐松齡長照機構實兵演練

山海之間福氣現身！ 靈鷲山福城玉佛開光　朱惕之到場祈福

淡水交通大躍進！淡江大橋年底完工　淡北道路拚2029年通車

慢活正夯！新北景觀處推城市覓徑　輕鬆漫步公園小山徑

嘉義地檢察長參與醫院採購廉能研討會　持續推動醫療改革

全台大南瓜齊聚新北　農友林建訓種出732斤南瓜奪冠

嘉檢舉辦社會勞動督核會議　強化執行品質與安全管理

桃園市圖結合長庚科大推「書中黃金創客屋」營隊　6/16起報名

坪林一日散策「白鷺鷥公寓」超仙　茶博館旁逛市集、野餐還有SUP

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

相關新聞

潮龍宮蝦餅觀光工廠開幕親子旅遊新選擇

潮龍宮蝦餅觀光工廠開幕親子旅遊新選擇

台南安平觀光再添亮點！由卡卡食品工業有限公司打造的「潮龍宮蝦餅觀光工廠」14日正式開幕，市長黃偉哲親自出席祝賀，盛讚其成功結合在地海鮮特色與文化創意，不僅提供親子共遊的教育體驗場域，更有助於帶動安平老街商圈與整體觀光發展。

即／仁德工廠火警！濃煙狂竄　警消搶救中

即／仁德工廠火警！濃煙狂竄　警消搶救中

金門多年國小學童獨輪車環島領畢業證書

金門多年國小學童獨輪車環島領畢業證書

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

女刁車舔引擎「甜的」竟是表哥倒砂糖　　

台南仁德雨天路口驚傳多部機車摔車油桶掉落釀3騎士受傷

台南仁德雨天路口驚傳多部機車摔車油桶掉落釀3騎士受傷

關鍵字：

台南永福國小特教學生畢業典禮

讀者迴響

最夯影音

更多

【現世報？】賓士台61逼車狂挑釁 下秒自撞...網嗨喊：舒服

【被噴台獨狗】超火爆！館長大陸直播突遭怒罵 聽群眾互嗆感嘆：大場面

富邦三本柱秀三振舞 李雅英耍小心機秒被南珉貞.李珠珢抓包XD

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面