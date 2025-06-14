台南市永福國小特教學生畢業典禮　領到人生第一份畢業獎項！

▲台南市永福國小第79屆畢業典禮中，全數參與潛能開發班（特教資源班）和特教巡迴班學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永福國小第79屆畢業典禮中，特別以「公益永福，傳承幸福」為主題！！全數參與潛能開發班（特教資源班）和特教巡迴班學習計劃的永福小朋友，都以自身努力獲得畢業典禮獎項。

特別的是今年畢業生中有「雙重特殊需求學生」（具有資優學生和障礙學生的特質）的學生畢業了！例如永福、文元、安順、立人、開元國小都以市長勵志獎、市長嘉行獎或陽光天使獎、小學堂獎等獎項表彰特教學生克服逆境向上的精神！！也大力肯定特教學生在校的努力成果！

永福老師們說期待大家都能延續在永福的學習精神，以尊重包容與接納～共同來了解身障兒的學習特質，也在畢業離校的這天感謝所有親師生耐心地陪他們走一段路！！

校方也在畢業典禮當天出刊的校刊「永福通訊」和「特教風」中，以「生命勇士」專題的奮鬥故事致贈予永福畢業生，也有校友同時也是學校的特教兒家長投稿到校刊中，而永福也在校刊中特別安排特教生以副刊的形式，把自己的所見所聞投稿到校刊，全體畢業生和家長都感謝永福多年來營造的品格教育，讓「每一個孩子都成為無價之寶」！

值得一提的是，永福第9屆（1955年畢業）的傑出校友~前成大校長、中研院賴明詔院士也以永福大學長的身份，以尋根之旅的方式，特別撰文投稿在畢業這期的校刊中，感恩永福開啟他「探索病毒一甲子」來勉勵永福的畢業生們！！

教務處楊主任說，本期永福校刊「永福通訊」很有特點，還有家庭的小朋友們前後在永福待了9年，共有18冊， 今天終於在最小的妹妹畢業的校刊中入選文章，傳為努力閱讀寫作的佳話！！

雖然特教生可能有校園生活適應上的困難，但看到特教生和大家都一同努力向上，大家都動容了，因為在畢業典禮中見證了最好的生命教育禮物「尊重包容與接納！」。

楊校長也以得到特別獎的雙特兒小宜為例，在畢業典禮致詞中說「面對大未來，要勇敢築夢，要逆風飛翔，也因為您的了解與友善微笑，對他就是最好的解藥！」。學扶兒小萱自己也在領取學習扶助特別進步獎後說「謝謝大家幫忙，我要和大家一起努力！！還要聽老師的話！」大家都動容了，因為剛上小一時，他是一句話都講不清楚，有時也無法溝通的發展遲緩兒！

永福特教老師周育偉也說，這6年來最令人感動的是，永福本年度畢業的「雙特兒」因為固執的個性和情緒的問題，一直和老師及同學有相處上的的困難，學校也透過教育局鑑輔會得到相關雙特兒的協助資源，啟動學生和家長的學習輔導方案，也透過普特合一課程、差異化的教學模組．資優和身障特教整合教學模式的努力，一直到小六最後的那次戶外教學活動，才完全克服了這樣日常生活的困難！還有喜憨兒擔任班上的愛心小天使，一直用心協助照顧著同學和小學弟學妹們！

最終就在本屆畢業生的專屬自創曲「紀念」的合唱樂聲中，大家一同期許「永學如春風，滋養心中；福至開眼界，志在蒼穹！」