50歲「捐精之王」宣布退役！17年讓女子產下176孩：我比馬斯克富有

▲納格爾熱衷於「捐精子」，目前已是176個孩子的爸爸。（圖／翻攝自社群網站X）

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被暱稱為「Sperminator（播種機）」、「捐精之王」的納格爾（Ari Nagel）日前宣佈，將於今年父親節正式「退休」，停止精子捐贈。據了解，納格爾在過去17年間，橫跨五大洲，協助全球超過176名孩子誕生，成為非官方的「生育之王」，也為無數單親母親、女同志與不孕家庭帶來希望。

根據《紐約郵報》報導指出，今年即將年滿50歲的納格爾表示，儘管自己還覺得狀況不錯，但出於對孩子健康的考量，他認為是時候讓位給更年輕的捐精者。

納格爾坦言「對方找年輕一點的會比較好。小心駛得萬年船。」納格爾也提到，自己最近正與一位22歲、在藝術畫廊認識的女子交往，對方不打算生孩子，這讓長年配合女性排卵期禁慾的他，終於能以普通伴侶的身分過生活。

納格爾平日是紐約市立大學（City University of New York）Kingsborough分校的數學教授。納格爾強調，自己從未向任何女性收費，因此比精子銀行省下高昂的檢測與手續費。他強調「我的傳承不是錢或名氣，而是家庭。」

納格爾開始捐精後，第一位孩子是於2008年誕生，媽媽是一位女同志。納格爾形容當時是「老派受孕法」，他「快速完事」以減少對方的尷尬「我可是許多女同志的第一個男人」。他的孩子中不乏以他為名變化而命名，例如Ari、Aria、Aacari、Khari等。

這位生育大師不僅在星巴克廁所、球場看台、甚至機場與港務局巴士站「交付任務」，更經歷了五段婚姻。雖無傳統浪漫關係，但為了宗教、法律或文化便利，他與多位女性結為夫婦。目前他與第一任妻子分居，育有三名子女，並負擔五名孩子的扶養費。他年薪約10萬美元，其中一半固定從薪資中扣除作為撫養費。

被問到與擁有14名子女的馬斯克相比如何，納格爾笑稱「雖然我沒有他的錢，但我覺得我比他更富有。」

納格爾曾為以色列最高法院合法捐精抗爭，曾替18歲的無家可歸少女生出第50名孩子，也曾為男性生育藥拍廣告，並參與《紐約郵報》紀錄片拍攝。他還曾捲入一起與女同志伴侶的法律糾紛，遭控綁架所生女兒。這名嬰兒當時在監獄中出生，對納格爾來說「嬰兒床後的鐵欄杆」早已見怪不怪。

納格爾提到，最難的其實不是捐精，而是為了配合對方排卵期而長期禁慾「你永遠不知道她們什麼時候會排卵，所以我大部分時間都在禁慾，這對愛情生活來說很痛苦。」

如今即將退役，納格爾並未打算從孩子的生活中抽離。納格爾表示自己已經參加太多場生日會、球賽和畢業典禮，這也成了他選擇退休的原因之一「做爸爸不只是提供生理素材，而是要真正出現在他們生命中。」納格爾表示「我不是為了看自己能生幾個小孩才這樣做的。每個孩子都讓我心變得更大。」

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