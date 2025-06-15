「抓鬼」變調！神壇鐵捲門遭撞惡煞闖入　神像慘遭挖眼斷手

記者吳奕靖／高雄報導

高雄小港區一間神壇日前遭惡煞上門砸毀，不僅鐵門被惡意衝撞，神壇內多尊神像也慘遭斷手、挖眼，甚至連金爐都被移動。這起駭人聽聞的暴力事件，疑似源於一場「抓鬼」糾紛，導致神壇負責人與友人在衝突中被打傷送醫，涉案車輛還掛上假車牌企圖躲避追緝，行徑相當囂張。

▲不明人士開車衝撞神壇大門，然後衝進去砸毀神像 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起事件發生在11日晚間10點多左右。監視器畫面顯示，一輛銀色轎車直接衝撞神壇鐵門，第一次撞擊未果後，竟再度猛力衝撞，直到鐵門毀損才罷休。緊接著，一輛黑色轎車靠近掩護，隨即有多人下車闖入神壇內大肆破壞，將神像毀損得面目全非，手段極其惡劣。

▲神壇內的神像都被破壞「挖眼斷手」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲神壇的張姓男子也被打進醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，這群惡煞砸毀神壇前，早已對神壇相關人員動手。受害的張姓男子姊姊心有餘悸地表示，當時神明指示，要將一些「不乾淨的東西」抓回地府，沒想到這句話卻被對方誤解，以為神壇的神明要將他們家的神明「拉下地府」，進而引爆這場糾紛。

衝突導火線指向5月24日的一場「抓鬼」行動。當時，受傷的張姓男子應邀與其他宮廟人員一同前往屏東一處廢棄醫院抓鬼。然而，在其他宮廟人員進入醫院後，張姓男子透過神明指示，認為時辰未到不宜進入，並透露神明會將裡頭的「東西」抓回地府。此番言論卻被對方誤解為貶低之意，導致雙方爆發激烈衝突。

張姓男子與其父親、友人在衝突中，一行5人有3人被打傷，對方甚至要求張姓男子必須向他們的神明道歉，並連續擲出12個聖筊才能了事。張姓男子的父親回憶道：「他們踹倒我兒子，劍就揮過去，要他跪他們的神明，不跪就斷腿，7、8個人打我兒子，還把我拉出去！」這般無理要求顯然難以達成，也因此引發對方上門砸毀神壇的報復行為。

這場疑似因為「抓鬼」誤會引發的暴力事件，不僅造成神壇嚴重毀損，也讓張姓男子一家人心生恐懼，在警方尚未將所有嫌犯逮捕歸案前，甚至不敢再居住在神壇。目前警方獲報後已經展開調查，初步確認涉案車輛均掛上假車牌，企圖規避查緝。同時也已循線逮捕2名嫌犯，但仍有部分嫌犯在逃。