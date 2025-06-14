醫師列3款「常見耳機」風險排行！這款風險最大：恐影響聽覺

▲醫師分機3種耳機的優缺點，呼籲民眾不要長時間戴耳機。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

耳機是現代人日常生活不可或缺的工具，但選擇錯誤或使用不當，可能對聽力造成永久傷害。耳鼻喉科醫師胡皓淳提醒，從耳罩式、降噪、耳塞式到入耳式耳機，各有優缺點與潛在風險，應掌握正確使用原則，避免耳鳴、聽力下降等問題，才能守護僅有的一對耳朵。

耳罩式耳機因聲音傳遞距離較長，被認為對耳膜較友善，且能有效隔絕外部噪音。但若長時間配戴，恐導致耳部悶熱、細菌滋生，甚至造成頸部不適。胡皓淳建議，每使用1至2小時應讓耳朵休息，並定期清潔耳罩墊，降低感染風險。

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降噪耳機在吵雜環境中能避免調高音量，對聽力較為友善，但長時間使用恐引起耳壓不適、輕微眩暈，甚至焦慮感。胡醫師提醒，降噪耳機應在安全環境下使用，並適時取下，讓耳朵回歸自然狀態，維持生理平衡。

耳塞式與入耳式耳機雖輕巧方便，但聲波直接傳入耳道，易造成聽力傷害。長期使用可能推擠耳垢、造成堵塞，甚至引發耳道發炎或耳鳴。特別是入耳式耳機更深入耳道，長期完全封閉耳道恐影響耳壓與聽覺健康。

胡皓淳強調，不論使用哪種耳機，都應遵守「不過音、不過時、不共用」原則：控制音量、限制使用時間、保持清潔，避免與他人共用。若出現耳鳴或聽力下降等症狀，應立刻停止使用並就醫，以免聽力損傷惡化、難以回復。