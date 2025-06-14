館長中國行「敢來就100分」！回台前曝憂心：許多人等著宰我

▲館長中國行進入尾聲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢的中國6天直播行程進入尾聲，明（15日）即將返台。他今（14日）在杭州西湖受訪時直言「敢來就100分！」自評整趟旅程不僅成功吸引台灣媒體關注，甚至轉移了台灣政壇「大罷免」話題焦點。他坦言，雖然旅程中經歷不少突發事件，但感受到中國民眾的熱情與溫暖，讓他深受感動，「滿分中的滿分，我一輩子都會記得」。

此次中國行幾乎沒有預先規劃，讓館長與團隊相當疲憊，但也呈現了真實一面。他透露，未來若再訪中國，將會做更周密規劃與踩點，此外在旅途中經常遇到民眾打氣送禮，即便過去他因支持民進黨曾傷害許多中國朋友的情感，仍有不少人將他視為「自己人」，這讓他備感欣慰。

然而，返台在即，館長心中憂慮不減。他直言台灣有許多人「磨刀霍霍等著宰我」，預料將面對大量批評與攻擊，並提及台灣即將進行的「大罷免」是「台灣最大災難」，自己將全力投入反罷免行動，無論是否需要站上街頭，都已做好心理準備。他更形容自己像「坦克車」站在第一線，替在野陣營承受炮火。

館長也哽咽地表示，面對龐大的國家機器與媒體力量，即便他再努力，也未必能抗衡，自己總往最壞的情況去想，「也許未來窮困潦倒也不重要」，但最重要的是這趟旅程中所體驗到的交流與理解。他也對台灣的未來表達憂心，期盼兩岸人民珍惜和平，「生命是寶貴的，希望上天保佑台灣不要受到戰火摧殘。」

對於外界批評他「出賣台灣尊嚴」，館長再三強調自己深愛台灣，「我出生在台灣，也會死在台灣」，不求人人理解，但盼台灣民眾能放下對立，呼籲兩岸多交流，並打趣表示下次想組「王義川團、沈伯洋團」，也期望大陸民眾多照顧來訪的台灣人，讓兩岸在理解中找回彼此的善意與包容。