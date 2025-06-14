　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長中國行「敢來就100分」！回台前曝憂心：許多人等著宰我

▲館長中國行進入尾聲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長中國行進入尾聲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢的中國6天直播行程進入尾聲，明（15日）即將返台。他今（14日）在杭州西湖受訪時直言「敢來就100分！」自評整趟旅程不僅成功吸引台灣媒體關注，甚至轉移了台灣政壇「大罷免」話題焦點。他坦言，雖然旅程中經歷不少突發事件，但感受到中國民眾的熱情與溫暖，讓他深受感動，「滿分中的滿分，我一輩子都會記得」。

此次中國行幾乎沒有預先規劃，讓館長與團隊相當疲憊，但也呈現了真實一面。他透露，未來若再訪中國，將會做更周密規劃與踩點，此外在旅途中經常遇到民眾打氣送禮，即便過去他因支持民進黨曾傷害許多中國朋友的情感，仍有不少人將他視為「自己人」，這讓他備感欣慰。

▲館長中國行進入尾聲。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

然而，返台在即，館長心中憂慮不減。他直言台灣有許多人「磨刀霍霍等著宰我」，預料將面對大量批評與攻擊，並提及台灣即將進行的「大罷免」是「台灣最大災難」，自己將全力投入反罷免行動，無論是否需要站上街頭，都已做好心理準備。他更形容自己像「坦克車」站在第一線，替在野陣營承受炮火。

館長也哽咽地表示，面對龐大的國家機器與媒體力量，即便他再努力，也未必能抗衡，自己總往最壞的情況去想，「也許未來窮困潦倒也不重要」，但最重要的是這趟旅程中所體驗到的交流與理解。他也對台灣的未來表達憂心，期盼兩岸人民珍惜和平，「生命是寶貴的，希望上天保佑台灣不要受到戰火摧殘。」

對於外界批評他「出賣台灣尊嚴」，館長再三強調自己深愛台灣，「我出生在台灣，也會死在台灣」，不求人人理解，但盼台灣民眾能放下對立，呼籲兩岸多交流，並打趣表示下次想組「王義川團、沈伯洋團」，也期望大陸民眾多照顧來訪的台灣人，讓兩岸在理解中找回彼此的善意與包容。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 3319 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃呂錦茹傳遭修理　關6人房馬桶邊
《黑澀會》米奇生了！　曬合照報喜
館長中國行「敢來就100分」！回台前曝憂心：許多人等著宰我
生肉用滾水汆燙「是錯的」！血水全鎖裡面　譚敦慈教正確做法

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

館長中國行「敢來就100分」！回台前曝憂心：許多人等著宰我

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

海測進入倒數計時！　直擊海鯤艦高雄港內首次自主浮航

藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

幕後／中共認知作戰手法升級　假訊息由「戰狼恐嚇」轉「親台包裝」

胡志強喊全力支持盧秀燕選黨主席　盧：國民黨人才濟濟

刪除以色列度假打工推廣文　外交部：區域安全風險升高了

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

大讚李彥秀優秀！　黃健庭曝：太太為了投李直接遷戶口到港湖

國安簡報前盼先辦「幕僚會前會」　黃健庭：若順利朱立倫就會出席

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

【沒喝孟婆湯？】1歲寶寶自己會拜拜！媽當場問號：第一次進廟欸

【高流量飯局】館長合體汪小菲吃晚餐！席間「台灣1歌手」突現身

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

【校內路樹奪命】逢甲大學路樹倒塌奪命　材料系碩一生傷重不治

館長中國行「敢來就100分」！回台前曝憂心：許多人等著宰我

黃呂錦茹案下周偵結！　議員曝她遭修理：關6人房馬桶邊

海測進入倒數計時！　直擊海鯤艦高雄港內首次自主浮航

藍北市黨部要議員先交10萬職務捐　柳采葳坦言：黨難在即糧草不足

幕後／中共認知作戰手法升級　假訊息由「戰狼恐嚇」轉「親台包裝」

胡志強喊全力支持盧秀燕選黨主席　盧：國民黨人才濟濟

刪除以色列度假打工推廣文　外交部：區域安全風險升高了

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

大讚李彥秀優秀！　黃健庭曝：太太為了投李直接遷戶口到港湖

國安簡報前盼先辦「幕僚會前會」　黃健庭：若順利朱立倫就會出席

獨家／澎恰恰難捨好友離世　幫他寫歌「自己感到非常痛苦」

館長遊中國狂讚嘆！　律師看傻「像鄉巴佬版誇誇超人」

印度神童被傳預言614地震！連「五月天阿信」也在等　疑本人回應了

崇拜陳晨威連33場安打追平亞洲紀錄　張閔勛送上溫暖擁抱

《黑澀會》米奇生了！　甜曬合照報喜：一切都值得

陳晨威「是我們的榮耀」　古久保感激：魔神樂救了球隊

醫師列3款「常見耳機」風險排行！這款風險最大：恐影響聽覺

YTR查理挺4月肚「狂走1.5萬步」　爬樓梯上29樓：想當活力孕婦

陳晨威破紀錄「差臨門一腳」　向球迷致意：讓他們失望了

《長安的荔枝》5人是外籍！疑犯「限籍令」網酸：該學川普加稅100%

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

政治熱門新聞

出國當心踩紅線！申請1護照恐丟台灣身分

台灣民意民調／非核家園支持度45%　民眾一面倒挺補助台電千億預算

不用再連上6天班！　下半年多2連假「不補班」

行政院核定！下半年增2個3天連假　明年將迎9個連續假日

曹興誠12日向賴清德報告大罷免最新情勢　民進黨：始終與公民同行

不喜歡館長「又不得不談」　許甫：綠營快憋出內傷

地方媽媽罷捷失敗　反向黃捷求援：拜託要回連署書「怕個資被亂用」

幕後／大罷免遇亂流！綠營陸戰打底　祭5招要當「罷團最強側翼」

明年喜迎9次連假　2月只上14天班、10月也有2次3天假

黃國昌喊廢監院藍委幫連署　她譏國民黨失心瘋：大罷免搞這個？

確定免補件！罷免高虹安、鄭正鈐挺進3階　新竹罷團成立雙罷總部

綠營為何要當罷團側翼？　從「藍營4個誤判」一次看懂

北市藍委李彥秀最易被罷免？　蔣萬安坦言：真的很危險

館長中國行自評100分！曝回台最大憂心

更多熱門

相關新聞

館長上海直播收到「百萬抖內」！真相全笑翻

館長上海直播收到「百萬抖內」！真相全笑翻

「館長」陳之漢近日赴中國大陸，展開為期6天的觀光旅行，全程開直播分享。就有網友發現，館長直播時，聊天室出現一筆驚人的抖內金額「1,000,000」，瞬間引爆討論區熱議，許多人驚呼是不是台幣一百萬、財神降臨。不過後來有眼尖網友發現，該筆金額其實是以「IDR」（印尼盾）計算，實際換算下來約1,800元台幣，讓不少人瞬間從震撼變成爆笑。

=館長讚上海「阻尼器太震撼」　全場傻了

=館長讚上海「阻尼器太震撼」　全場傻了

網紅出租藍寶堅尼遭詐　8年後奇蹟尋回

網紅出租藍寶堅尼遭詐　8年後奇蹟尋回

上海百年前就是大城！胡采蘋：無知的人就是無知

上海百年前就是大城！胡采蘋：無知的人就是無知

館長「上海遊」一直讚嘆　名嘴坐不住反酸

館長「上海遊」一直讚嘆　名嘴坐不住反酸

關鍵字：

館長陳之漢中國行台灣政治網紅

讀者迴響

熱門新聞

S型逼車1min下秒自撞護欄　賓士女身分曝

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

即／今日第2起！愛河再撈獲1女浮屍

死後器捐遺愛人間！3年後受贈者全罹癌

伊朗「擊落」以色列F-35　火燒殘骸照曝！

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！

清大兒畢業不去台積電！　內行揭真相

年薪未達150萬　準青安族申貸「被勸退」　

以色列宣布「關閉全球使館」

12年綜藝大熱門喊停　吳宗憲紅眼眶「身家將全數捐出」

人妻控遭性侵！房東喊冤：妳也有在上面

館長合體汪小菲「台灣1歌手」突現身：我來蹭飯的

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

搶匪揮刀砍到假奶　女撿回一命慶幸有隆乳

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」成寡婦出道

更多

最夯影音

更多

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面