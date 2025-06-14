參觀上海中心大廈　館長讚「阻尼器太震撼」全場傻：101也有啊

▲館長說上海中心大廈阻尼器很震撼了。（圖／翻攝自PTT）



記者鄺郁庭／綜合報導

「館長」陳之漢近日前往中國大陸旅遊，不斷讚嘆當地有多進步，前往上海中心大廈看到阻尼器時，直呼「太震撼了」。這個反應讓PTT網友傻眼，因為這種防震設備台灣的高樓早就有了，包括台北101、高雄85大樓、台中之鑽等都設有阻尼器，忍不住直呼「館長是真沒見過世面嗎？」

原PO在PTT的HatePolitics板貼出一張館長拍攝阻尼器的照片，傻眼地表示「館長是真沒見過世面嗎？這東西台北101也有啊，也不是獨有的東西！」畢竟阻尼器不是上海中心大廈獨有，「高雄85大樓和台中之鑽也都有阻尼器，看到上海中心大廈阻尼器就在那邊震撼了！」質疑館長為何會對這樣的設施感到如此驚訝。

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貼文引發共鳴，「…館長知道有個東西叫做『台北101』嗎？」「先不說台灣也有，這東西有啥好震撼的」、「這有什麼好奇怪的+1，其實他才是井底之蛙吧！什麼都沒看過什麼都稀奇震撼」、「它為什麼都誇一些台灣也有，而且台灣弄的更好的東西？」「記得101還沒完工時就在講阻尼器了吧！」

▼台北101阻尼器。（圖／翻攝自臉書／Foreigners in Taiwan 外國人在台灣）

