旺萊山新廠啟用　翁章梁讚：台灣鳳梨從頭到尾都是寶





▲▼ 嘉義旺萊山食安新廠啟用，縣長翁章梁、立委王美惠及前衛生署長張博雅出席新廠啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國唯一針對台灣鳳梨進行全果開發應用的「旺萊山」，屢獲世界金牌殊榮肯定，更在嘉義縣長翁章梁所率領「嘉義優鮮-團」三次參與東京食品展，打入日本市場。如今為因應國際市場需求，14日在民雄工業區舉行簡單隆重新廠啟用儀式，嘉義縣長翁章梁、前衛生署長張博雅，嘉大校長林翰謙、前空大校長張惠博等貴賓前來祝賀和剪綵，並共同期許為台灣鳳梨產業在國際市場打造新典範。

翁章梁表示，台灣鳳梨從頭到尾都是寶，尤其以鳳梨為研發核心的嘉義旺萊山，除了開發深受國際市場喜愛的鳳梨酥，更集結藥學博士、醫師、藥師、營養師組成「Dr.liu」保健專業團隊，開發鳳梨醱酵液，甚至以鳳梨酵素調劑的複方保健品，屢屢獲得世界金牌的肯定，再次說明「嘉義優鮮」推薦的好物，禁得起考驗。如今進軍國際市場，所成立的新廠令人期待。

張博雅表示，與旺萊山創辦人劉家發結緣是師生關係，認同劉家發對台灣鳳梨產業的用心，更肯定劉家發訴求「全果鳳梨 × 永續健康 × 前進國際」的企圖心和理念。

旺萊山創辦人劉家發表示，感謝恩師張博雅的祝福和肯定，這座新工廠為了符合國際出口規格，未來將全面導入ISO 食品安全管理系統與HACCP國際食品安全驗證，更以嚴格、透明、可追溯的生產流程，建立國際等級的製造實力。

國際獅子會前總監陳昆茂、嘉大校長林翰謙、前空大校長張惠博都紛紛指出，旺萊山劉家發董事長平時熱心公益，關懷學子，如今該新工廠誕生提升生產效率，更符合日本、新加坡等國對食品品質與安全的高標準，象徵著旺萊山正式邁向跨國的新里程碑！