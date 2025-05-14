藍委力推AI基本法　吳宗憲：有助台灣融入國際市場

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院教文跟交通委員會今（14日）聯席審查「人工智慧基本法草案」。國民黨立委吳宗憲表示，台灣為出口導向經濟體的國家，在AI世代下，採行全球認可的法制框架不僅有助於台灣融入國際市場，更能讓產業合作夥伴、投資人看到台灣推動AI政策的決心。「我想，不管政府如何慢半拍，我們國會還是盡全力向前」。

吳宗憲提到，去年3月，他與和藍委葛如鈞、洪孟楷，共提AI基本法，也是第11屆國會第一部AI基本法，至今，很高興教文跟交通委員會終於能夠正式排審 AI 基本法。想當初，他們推草案、開記者會時，歐洲才剛通過基本法，然後一年又兩個月過去了，他們還停滯不前，又如韓國，一直超前為亞洲之首，他們卻原地踏步。當國會代表民意、代表學界、代表產業，不斷呼籲要提出草案版本，行政院始終在停滯，不願開啟這扇門，從去年中的AI內閣、AI治國，難道都是口號。

吳宗憲認為，台灣為出口導向經濟體的國家，在AI世代下，採行全球認可的法制框架不僅有助於台灣融入國際市場，更能讓產業合作夥伴、投資人看到台灣推動AI政策的決心。「我想，不管政府如何慢半拍，我們國會還是盡全力向前」。

針對該部草案，吳宗憲說明其建構的四個重點，以人為本、多元包容、永續發展，還有值得信任，其實它就橫跨了將來人工智慧發達之後，人類跟機器之間要怎麼去協調，包括如何保障失業人口，強化個資保護、弱勢族群保護等等，在他們的基本法都有特別規範。

吳宗憲表示，惟有基本法確認完方向後，各領域的作用法才能逐步規畫，須清楚一件事，人類從學走路到知道哪個地方會跌倒、去摸插頭會被電到、碰到火才懂得燙，可能要3歲、5歲，好幾年的經驗累積才知道要規避，但是人工智慧是瞬間，因為可能全世界同時有幾千萬台機器去學習到這個知識瞬間匯集給它；也就是說，人工智慧的發展就是像他講的，會瞬間發展。如果在法制推動總是延宕、總是沒有往前踏一步的話，完全跟不上人工智慧的發展以及產業上的需求。

吳宗憲總結，最後很感謝財團法人人工智慧法律國際研究基金會於立法上的指導，也是國內第一個去研究人工智慧法律的基金會。希望這部AI基本法能夠推動跨部會規劃、科學研發、產業發展、人文與弱勢保護，同時帶動國家整體的數位轉型，也造福我們的人民。