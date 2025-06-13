打包酒店妹衝摩鐵！妻蒐證「畫質太差」告輸了　她辯：業務需求

▲摩鐵偷情示意圖。（非本案當事人，圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄蘇姓男子婚後頻繁流連酒店，引起妻子懷疑，委託徵信社蒐證後，發現蘇男竟連兩晚豪撒鈔票「外帶」酒店妹上摩鐵，6天後又被直擊當街十指緊扣陳姓公關吃宵夜，正宮氣得提告兩人賠償50萬，沒想到蒐證片「畫質太糊」慘被法官打槍，認定酒店妹牽手只是因為「業務需求」，判她免賠，蘇男則應賠償5萬元。

判決指出，去年6月，蘇妻懷疑丈夫行為不檢，委託徵信社跟監，果然拍到蘇男連續兩晚從某酒店載著不同女子前往汽車旅館，第一次是6月1日凌晨，蘇男開著BMW接載一名身穿黑色背心的長髮女子進入摩鐵，停留至凌晨4點多；隔天凌晨，他又被拍到載另一名穿細肩帶洋裝的女子前往摩鐵。

此外，6月7日，蘇妻更直接目擊丈夫與陳姓酒店小姐手牽手走進居酒屋，當場氣得上前對質，並對兩人提告求償50萬元精神撫慰金。

高雄地院審理時，蘇男未出庭辯解，而陳女則表示，自己在酒店工作，與客人互動（包括牽手）屬於「業務需求」，且事先不知蘇男已婚，否認侵害配偶權。

法官檢視證據後認為，兩段摩鐵影片因畫質模糊，無法確認車內女子身分，加上BMW並非蘇男所有，無法證明他與兩名女子有不正當關係。至於和陳姓酒店小姐牽手部分，法官認定兩人雖然互動親密，超越一般社交行為，但無證據顯示陳女明知蘇男已婚仍故意破壞婚姻，因此判她免賠，蘇男則需賠償妻子5萬元，全案還可上訴。